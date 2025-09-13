Nitesh Rane in Maharashtra took a dig at Shiv Sena Uddhav faction leader Aditya Thackeray over the India Pak आदित्य ठाकरे बुर्का पहन लेंगे... भारत-पाक मैच विवाद को लेकर नितेश राणे का तीखा तंज, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Nitesh Rane in Maharashtra took a dig at Shiv Sena Uddhav faction leader Aditya Thackeray over the India Pak

Maharashtra: आदित्य ठाकरे के ऊपर तंज कसते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि आदित्य बुर्का पहनकर चुपके से मैच देखेंगे। ठाकरे का मजाक उड़ाते हुए राणे ने कहा कि बुर्का पहनकर वह अपनी आवाज में चिल्लाएंगे तो कौन ही पहचान पाएगा कि यह आदित्य ठाकरे हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 04:55 PM
एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर राजनीति गर्म बनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मैच का विरोध करने पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा है कि वह (आदित्य) बुर्का पहनकर इस मैच को देखेंगे।

मीडिया से बात करते हुए राणे ने कहा, "क्रिकेट मैच का विरोध कर रहे आदित्य ठाकरे बुर्का पहनकर चुपके से भारत-पाकिस्तान का मैच देखेंगे। उनकी आवाज भी उनकी पहचान छिपाने में मदद करेगी... अगर वह बुर्का पहनकर अपनी आवाज में ही बात करेंगे, तो कौन जानेगा कि वह आदित्य ठाकरे हैं।" इतना ही नहीं राणे ने नकल करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया कि बुर्का पहने आदित्य यही बोलेंगे।

गौरतलब है कि राणे की यह टिप्पणी शिवसेना उद्धव गुट के नेता के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने 14 सितंबर को होने वाले मैच के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। ठाकरे ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पूछा था कि सरकार बताए कि क्या खून और क्रिकेट एक साथ चल सकते हैं?

भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साध रही हैं। एआईएमआईएम और शिवसेना उद्धव गुट समेत कई विपक्षी दलों ने भी इस मैच को लेकर केंद्र सरकार और बीसीसीआई की आलोचना की है। आदित्य ठाकरे के पिता उद्धव ने इस मैच को राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान बताया था। उद्धव ने कहा, "यह क्रिकेट मैच राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान है। क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, जबकि हमारे सैनिक सीमाओं पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं?"

उद्धव ठाकरे के अलावा उनकी पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से इस मैच के बहिष्कार करने की भी अपील की। इस सब के अलावा तमाम दूसरे लोगों ने भी इस मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है।