किसने की रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग? लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोला- अगली गोली सीने में लगेगी

Feb 01, 2026 01:56 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई।
मुंबई के जुहू इलाके में रविवार की सुबह फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास "शेट्टी टॉवर" के बाहर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बिल्डिंग पर कम से कम 4 से 5 राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। रोहित शेट्टी उस समय घर के भीतर ही मौजूद थे।

फायरिंग के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई। इस पोस्ट में सीधे तौर पर रोहित शेट्टी और बॉलीवुड को चेतावनी दी गई है।

पोस्ट में लिखा है, "हमने उसे कई बार हमारे काम में दखल न देने के लिए मैसेज किया था, लेकिन वह नहीं समझा। यह सिर्फ एक छोटा ट्रेलर है। अगर वह नहीं माना तो अगली गोलियां घर के बाहर नहीं, बल्कि उसके बेडरूम के अंदर उसके सीने में होंगी।" पोस्ट में आगे बाबा सिद्दीकी की हत्या का हवाला देते हुए पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सुधर जाने की धमकी दी गई है।

मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इस हमले को बेहद गंभीरता से लिया है। मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए 12 विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने पुणे से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिसकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। बैलिस्टिक और फॉरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से गोलियों के खोखे बरामद किए हैं। बिल्डिंग के एक बालकनी पैनल पर भी गोलियों के निशान मिले हैं।

यह घटना 2024 में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या की याद दिलाती है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बिश्नोई गैंग के काम में दखल देने वाले दावे का क्या मतलब है। फिलहाल, कई बड़े फिल्मी सितारों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है और जुहू इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

