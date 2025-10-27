डॉक्टर की खुदकुशी मामले में नया ट्विस्ट, एक और सुसाइड से जुड़े तार; गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दावा

संक्षेप: सतारा में डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। एक महिला ने दावा किया कि डॉक्टर पर उनकी बेटी की गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने का दबाव डाला गया था।

महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। एक महिला ने दावा किया है कि डॉक्टर पर उनकी बेटी की गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने का दबाव डाला गया था। भाग्यश्री मारुति पंचांगने नाम की महिला ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी सेना के एक अधिकारी से की थी। ससुराल में बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। एक दिन पता चला कि बेटी ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पर उनकी बेटी की गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने का दबाव डाला गया।

महिला ने दावा किया कि रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी बेटी दीपाली की नेचुरल डेथ हुई थी। उन्होंने इस घटना की विधिवत जांच करवाने की मांग की है। बता दें कि सतारा के जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर की खुदकुशी को लेकर एक सब इन्स्पेक्टर गोपाल बदणे और मकान मालिक के बेटे प्रशांत बनकर के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

डॉक्टर ने अपनी हथेली पर भी सुसाइड नोट लिखा था। इसके अलावा चार पेज के सुसाइड नोट में एक पूर्व सांसद का भी नाम था। पीड़िता ने दावा किया था कि पूर्व सांसद के दो सहयोगी उनपर गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने का दावा बना रहे थे। डॉक्टर के एक रिश्तेदार ने भी दावा किया था कि उनपर गलत मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने का दबाव बनाया जाता था। फलटन के राजनीतिक लोग या पुलिस अकसर उनसे रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने को कहती थी। उन्होंने स्थानीय थाने में कई बार इसकी शिकायत भी की थी लेकिन इसपर ध्यान ही नहीं दिया गया।

अब भाग्यश्री नाम की महिला ने दावा किया है कि उनकी बेटी दीपाली की शादी सेना में अधिकारी अजिंक्य हनमंत निंबालकर से हुई थी। उन्होंने कहा कि दीपाली के साथ ससुराल में अकसर मारपीट होती थी। 19 अगस्त को अजिंक्य का फोन आया और उन्होंने बताया कि दीपाली अस्पताल में भर्ती हैं। वहां जाकर देखा तो दीपाली की मौत हो गई थी। बताया गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है।