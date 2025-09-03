देवेंद्र फडणवीस के सामने नई चुनौती, मराठा आरक्षण पर भड़के मंत्री छगन भुजबल; बैठक से रहेंगे दूर

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक समिति गठित करने की घोषणा की ताकि मराठा समुदाय के लोगों को उनकी कुनबी विरासत के ऐतिहासिक साक्ष्य पेश करने पर कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी किए जा सकें। सरकार ने एक आदेश में यह घोषणा की।

महाराष्ट्र सरकार पात्र मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि, इसे लेकर अब सरकार में ही आंतरिक कलह होने के आसार हैं। NCP यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोटे से मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि ऐसे फैसले की किसी को उम्मीद नहीं थी। साथ ही उन्होंने कैबिनेट बैठक का भी बहिष्कार करने का फैसला किया है। इधर, विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने इस संबंध में 6 सितंबर को ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई गई है।

ओबीसी नेता भुजबल ने कहा कि इस संबंध में हम कानूनी राय ले रहे हैं और इस तरह के फैसले की हमने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कैबिनेट बैठक से भी दूरी बनाने का निर्णय लिया है। खास बात है कि वह ओबीसी कोटे में मराठों को आरक्षण दिए जाने का विरोध करते रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वह सरकार की तरफ से जारी प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा था, 'मैं और मेरी टीम प्रस्ताव की गहन पड़ताल कर रहे हैं और कानूनी विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श कर रहे हैं। विस्तृत अध्ययन के बाद मैं इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।'

OBC कोटा पर असर नहीं पड़ने का दावा राष्ट्रीय OBC महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तावड़े ने कहा है कि GR यानी सरकारी प्रस्ताव से ओबीसी कोटा पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'लोगों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी समझ और जानकारी है, इस जीआर से ओबीसी कोटा प्रभावित नहीं होगा और ओबीसी समुदाय कुछ भी नहीं गंवाएगी। लेकिन हम कानूनी राय लेने के लिए तैयार हैं और अगर जरूरत पड़ी, तो जीआर को कोर्ट में चुनौती देंगे।'

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और ओबीसी समुदाय से आने वाले विजय वडेट्टिवार ने कहा है कि ओबीसी नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है।

प्रमाण पत्रों के लिए पैनल गठित महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक समिति गठित करने की घोषणा की ताकि मराठा समुदाय के लोगों को उनकी कुनबी विरासत के ऐतिहासिक साक्ष्य पेश करने पर कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी किए जा सकें। सरकार ने एक आदेश में यह घोषणा की। इसके पहले राज्य के मंत्रियों और मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के बीच गहन वार्ता हुई। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा जारी जीआर में हैदराबाद गजट को लागू करने का भी उल्लेख किया गया है।