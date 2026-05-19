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2024 नीट पेपर लीक में छात्रों के रक्षक बने थे 'M सर', 2026 में मोबाइल में मिला पेपर; गिरफ्तार

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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NEET-UG पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर से एम सर को गिरफ्तार किया गया है। बच्चों के बीच में मशहूर एम सर ने 2024 में नीट पेपर लीक के मामले में एक व्यापक अभियान किया था। लेकिन अब 2026 में उनके फोन में लीक पेपर मिला है। फिलहाल सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

2024 नीट पेपर लीक में छात्रों के रक्षक बने थे 'M सर', 2026 में मोबाइल में मिला पेपर; गिरफ्तार

राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा(NEET-UG) पेपर लीक की जड़ें अब और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प कहानी महाराष्ट्र के लातूर के केमिस्ट्री शिक्षक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की है। बच्चों के बीच में 'एम सर' के नाम से मशहूर मोटेगांवकर ने 2024 में नीट पेपर लीक के मामले को जोर शोर से उठाया था। इतना ही नहीं उन्होंने छात्रों के हित में एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें उन्होंने पेपर लीकर को बच्चों के साथ गंभीर अन्याय करार दिया था। 2026 में अब वही 'एम सर' पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, लातूर में रेनुकाई कमिस्ट्री क्लासेस चलाने वाले शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर के तार नीट पेपर लीक से जुड़े हैं। छापेमारी के दौरान उनके फोन से लीक हुआ पेपर बरामद हुआ है। इसके आधार पर सीबीआई ने उन्हें 17 मई को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी के बाद उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पेपर लीक के नुकसान बताते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के वायरल वीडियो में वह कहते हैं, "हमने छात्रों की ओर से अलग से एक याचिका दायर की है। क्योंकि नीट 2004 में वास्तव में एक बड़ा घोटाला हुआ है। इस घोटाले का सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र में पढञाई कर रहे छात्रों पर पड़ेगा। आज हम मुंबई पहुंच रहे हैं। हम महाराष्ट्र के सभी न्यूज़ चैनलों के प्रतिनिधियों से मिलने का इरादा रखते हैं। उनकी भागीदारी बेहद जरूरी है, क्योंकि यह एक जन आंदोलन बनना चाहिए। हम उनसे अपील करेंगे और जोर देंगे कि बच्चों के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है, इसलिए इस मुहिम में उनका शामिल होना बिल्कुल आवश्यक है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।”

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कौन हैं एम सर?

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक लातूर के एम सर एक किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने निजी ट्यूशन के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। धीरे-धीरे उन्होंने अपना एक कोचिंग संस्थान शुरू कर लिया। लातूर में मेडीकल और जेईई छात्रों के बीच में एम सर लोकप्रिय हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनके कई हजार फॉलोअर्स हैं।

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गौरतलब है कि 3 मई को हुए नीट पेपर 2026 में व्यापक रूप से धांधलेबाजी की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद एनटीए ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। सीबीआई लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। यह जांच राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। अभी तक हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान से गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। सरकार ने इस लीक के बाद नीट पेपर को रद्द कर दिया था। बाद में शिक्षा मंत्री ने इस पेपर को 21 जून को दोबारा करवाने का ऐलान किया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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