अच्छा व्यक्तित्व, कोई विवाद भी नहीं; संजय राउत ने की राधाकृष्णन की तारीफ

संजय राउत ने कहा कि वह एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, गैर-विवादास्पद। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। एनडीए ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईSun, 17 Aug 2025 11:02 PM
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की तारीफ करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही, राउत ने उन्हें एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व का धनी बताया है। राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं।

न्यूज एजेंसी 'एएनआई' से बात करते हुए, संजय राउत ने कहा, "वह एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, गैर-विवादास्पद। उनके पास बहुत अनुभव है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।" राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को 9 सितंबर को होने वाले आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह घोषणा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देखरेख में होगा। किरण रिजिजू को चुनाव एजेंट बनाया गया है।

नड्डा ने कहा, "संसदीय बोर्ड की बैठक में, हम सभी ने सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, सीपी राधाकृष्णन के नाम पर निर्णय लिया। हमने पहले भी अपने सभी सहयोगी दलों (एनडीए) के साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा की थी। उपराष्ट्रपति चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम अपने विपक्षी दल से भी चर्चा करेंगे।''

चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं, यह पद उन्होंने 31 जुलाई, 2024 को ग्रहण किया। इससे पहले, उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। वरिष्ठ भाजपा नेता, राधाकृष्णन, कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए और इससे पहले तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।