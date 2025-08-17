अच्छा व्यक्तित्व, कोई विवाद भी नहीं; संजय राउत ने की राधाकृष्णन की तारीफ

संजय राउत ने कहा कि वह एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, गैर-विवादास्पद। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। एनडीए ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है।

न्यूज एजेंसी 'एएनआई' से बात करते हुए, संजय राउत ने कहा, "वह एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, गैर-विवादास्पद। उनके पास बहुत अनुभव है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।" राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को 9 सितंबर को होने वाले आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह घोषणा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देखरेख में होगा। किरण रिजिजू को चुनाव एजेंट बनाया गया है।

नड्डा ने कहा, "संसदीय बोर्ड की बैठक में, हम सभी ने सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, सीपी राधाकृष्णन के नाम पर निर्णय लिया। हमने पहले भी अपने सभी सहयोगी दलों (एनडीए) के साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा की थी। उपराष्ट्रपति चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम अपने विपक्षी दल से भी चर्चा करेंगे।''