महाराष्ट्र की इस सीट पर रिकॉर्ड वोट से जीत गया NDA, पर जश्न न मनाने का ऐलान
महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नव राष्ट्रीय समाज पार्टी के आरवाई घुटुकडे को 2,18,930 वोटों के भारी अंतर से हराकर नई मिसाल कायम की है।
महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नव राष्ट्रीय समाज पार्टी के आरवाई घुटुकडे को 2,18,930 वोटों के भारी अंतर से हराकर नई मिसाल कायम की है। यह अंतर बारामती निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। हालांकि, दिवंगत अजीत पवार की याद में सुनेत्रा पवार ने समर्थकों से सार्वजनिक जश्न न मनाने की अपील की है। सुनेत्रा पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि मतदाताओं ने जो विश्वास जताया है, वह दिवंगत अजीत पवार की पवित्र स्मृति को समर्पित है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से विजय रैलियां न निकालने, गुलाल न उड़ाने और पूर्ण संयम बनाए रखने की अपील की। सुनेत्रा पवार ने लिखा कि यह दादा के आदर्शों के अनुरूप व्यवहार का समय है। बारामती की जनता का धन्यवाद। यह अंत नहीं, बल्कि नए संकल्प और नए बारामती की शुरुआत है। बता दें कि कुल 23 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुकाबला पूरी तरह एकतरफा रहा।
सुनेत्रा पवार के बेटे की भावुक अपील
सुनेत्रा पवार के बेटे जय पवार ने सोमवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि हममें से कोई भी इस तरह का चुनाव नहीं चाहता था। उन्होंने पड़ोसी भोर तहसील में चार वर्षीय बच्ची के साथ हुई बलात्कार और हत्या की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसी परिस्थितियों में जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा। जय पवार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यह अभियान अकेले का प्रयास नहीं था। हर शुभचिंतक हमारे साथ था। हम उनकी बदौलत ही सफल हुए। उन्होंने आगे कहा कि वे हर गुरुवार को क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनने के लिए उपलब्ध रहेंगे।
बता दें कि यह उपचुनाव 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती हवाई पट्टी के पास विमान दुर्घटना में अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु के कारण हुआ। पहली बार चुनाव लड़ रही सुनेत्रा पवार सहानुभूति की लहर और परिवार की पारंपरिक पकड़ के बल पर भारी जीत की ओर बढ़ रही हैं। बता दें कि किसी भी प्रमुख विपक्षी दल ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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