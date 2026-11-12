NCP एकजुट, कोई भी विधायक पार्टी नहीं छोड़ेगा, संजय राउत के दावे पर सुनील तटकरे
तटकरे ने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट है। सभी 41 विधायक सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है और पार्टी में कोई टूट नहीं होगी। तटकरे ने एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चल रही अटकलों पर भी बात की।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने पार्टी की एकजुटता की बात करते हुए शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता संजय राउत के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पार्टी के 20-30 विधायक संगठन छोड़ सकते हैं। तटकरे ने जोर देकर कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और उनका कोई भी विधायक संगठन छोड़कर नहीं जाएगा। तटकरे ने संवाददाताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद से श्री राउत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने राउत को एक वरिष्ठ पत्रकार बताया, जिनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं लेकिन साथ ही उन पर यह आरोप भी लगाया कि वे हर सुबह मनगढ़ंत कहानियां फैलाते हैं और नये राजनीतिक नैरेटिव गढ़ते हैं।
तटकरे ने कहा, "हमारी पार्टी एकजुट है। सभी 41 विधायक सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है और पार्टी में कोई टूट नहीं होगी।" तटकरे ने एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चल रही अटकलों पर भी बात की। उन्होंने बुधवार को सुनेत्रा पवार के संवाददाता सम्मेलन का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया था कि जो भी घटनाक्रम होगा, उसकी जानकारी सही समय पर दी जाएगी।
उन्होंने कहा, "इसलिए, मुझे नहीं लगता कि विलय को लेकर चल रही इन अटकलों में कोई सच्चाई है।" इस खबर पर कि राकांपा विधायक वरिष्ठ नेता शरद पवार से मुलाकात कर सकते हैं, तटकरे ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी मुलाकात की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शरद पवार से मुलाकात को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण या विवादित नहीं माना जाना चाहिए।
तटकरे ने पिछले छह दशकों में महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति में शरद पवार के योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब शरद पवार रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। तटकरे ने 2015 में पवार के 75वें जन्मदिन के जश्न का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें सम्मानित करने के लिए अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के नेता एक साथ आए थे। उन्होंने कहा कि ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शरद पवार से मिलना एक स्वाभाविक कदम था क्योंकि जिन नेताओं को उन्होंने मार्गदर्शन दिया था, उनके साथ उनका पुराना रिश्ता है।
'शरद पवार ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें गढ़ा है'
तटकरे ने कहा, "शरद पवार ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें गढ़ा है। हम एक खास राजनीतिक विचारधारा के कारण अजीत दादा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हुए। फिर भी श्री शरद पवार हमारे सम्मानित नेता बने हुए हैं। उनसे मिलने में कुछ भी गलत नहीं है। जब भी मैं मुंबई में रहूंगा, तो उनसे जरूर मिलूंगा।" तटकरे की ये बातें ऐसे समय में आई हैं जब एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने की संभावना और उनके विधायकों के भविष्य के राजनीतिक रुख को लेकर राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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