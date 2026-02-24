Hindustan Hindi News
पायलट ही था आत्मघाती हमलावर? अजित पवार की मौत को लेकर एनसीपी MLC का नया दावा

Feb 24, 2026 07:07 am IST
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। अब एनसीपी एमएससी अमोल मितकरी ने कहा है कि पायलट सुमित कपूर ही एक आत्मघाती हमलावर थे। 

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत और बारमती विमान हादसे को लेकर जांच की मांग लगातार तेज हो रही है। वहीं इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए गए हैं। अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने कई बार इस पूरे घटनाक्रम पर संदेह जताया है। वहीं अब अकोला में एनसीपी एमएलसी अमोल मितकरी ने इस घटना को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जोड़ दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मितकरी ने कहा क्या यह सिर्फ दुर्घटना थी या इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी?

उन्होंने कहा कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या के पीछे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम का हाथ था। जिस तरह से LTTE ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची थी ठीक वैसी ही साजिश अजित पवार के मामले में भी रची गई। तो क्या विमान उड़ा रहे कैप्टेन सुमित कपूर एक आत्मघाती हमलावर थे? उन्होंने कहा कि अब भी यह सवाल हैकि कैप्टेन सुमित कपूर की मौत इस दुर्घटना में हुई है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर सुमित कपूर की पत्नी कह रही है कि वह जिंदा हैं तो आखिर इस दुर्घटना में मरा कौन है?

उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद सन्नाटा छा गया। अगर अजित पवार की मौत के आसपास इतने सवाल हैं तो महाराष्ट्र में इतना सन्नाटा क्यों है? मितकरी ने कहा कहा कि केवल तकनीकी जांच से पूरी बात पता नहीं चलेगी। हमें बताया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स का डेटा बाद में शेयर किया जाएगा। असली सवाल है कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी किया जा रहा है।

सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए

एनसीपी एमएलसी ने कहा कि कैप्टेन साहिल मदान और कैप्टेन को विमान उड़ाना था, वे आखिर कहां हैं? वे आखिर किस ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। उनके मूवमेंट का सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए। अब वे कहां हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को खुद को केवल तकनीकी पक्ष तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा दृश्य साक्ष्यों को भी सामने लाना चाहिए।

बारामती में प्रदर्शन

बारामती में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कार्यकर्ताओं और कई नागरिकों ने सोमवार को भी इकट्ठे होकर जांच की मांग की है। लोग बारामती में प्रशासनिक भवन के बाहर इकट्ठा हुए और उनके हाथों में पवार की स्मृतियों से जुड़ी तख्तियां थीं। एक निवासी ने कहा, "विमान दुर्घटना को 25 दिन हो गए हैं। घटना को लेकर संदेह बना हुआ है। रोहित पवार (राकांपा शप विधायक) जैसे नेताओं ने दुर्घटना के तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण किया है और लोगों की ओर से विस्तृत जांच की मांग की गई है।'

उन्होंने कहा कि इस बात की प्रबल भावना है कि जांच पारदर्शी और व्यापक तरीके से की जानी चाहिए। एक अन्य निवासी ने कहा, "जांच में देरी से, चिंता है कि न्याय मिलेगा या नहीं।" उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना की गहन जांच की मांग को लेकर उपमंडलीय मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विमान दुर्घटना मामले की सीबीआई जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है।

फड़णवीस ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, महायुति सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विमान दुर्घटना के संबंध में सभी संदेह दूर हों। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और पुणे के सांसद मुरलीधर मोहोल ने कहा था कि विमान दुर्घटना पर प्रारंभिक रिपोर्ट 28 फरवरी या उससे पहले आ जाएगी।

Ankit Ojha

Ajit Pawar ajit pawar plane crash
