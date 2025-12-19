सजा के बाद NCP के मंत्री ने दिया इस्तीफा, लेकिन नहीं हो सकी गिरफ्तारी; भाई की तलाश भी जारी

संक्षेप: बुधवार को नासिक की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुपाली नरवडिया ने कोकाटे के वकील द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मानवीय आधार पर आत्मसमर्पण के लिए चार दिन का समय मांगा गया था।

महाराष्ट्र की राजनीति में गुरुवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने एक घोटाला मामले में दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा के बाद राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद, नासिक की अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को तामील कराने के लिए नासिक पुलिस की एक टीम देर शाम मुंबई पहुंची। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कोकाटे की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अधिकारियों ने गुरुवार रात पुष्टि की कि माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा राज्यपाल को अग्रेषित कर दिया गया है। इससे कुछ घंटे पहले उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा था कि उन्होंने सिद्धांततः कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार “उचित विचार और स्वीकृति” के लिए इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेज दिया गया है।

सत्र न्यायालय ने बरकरार रखी सजा कोकाटे का इस्तीफा पिछले दो दिनों में तेजी से हुए घटनाक्रमों के बाद आया। 16 दिसंबर को नासिक सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के 20 फरवरी के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने 1995 में अपनी आय कम दर्शाकर राज्य सरकार के 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दो फ्लैट हासिल किए। सत्र न्यायालय ने निचली अदालत को सजा के क्रियान्वयन के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था।

गिरफ्तारी वारंट जारी बुधवार को नासिक की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुपाली नरवडिया ने कोकाटे के वकील द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मानवीय आधार पर आत्मसमर्पण के लिए चार दिन का समय मांगा गया था। वकील ने दलील दी थी कि कोकाटे मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। याचिका खारिज होने के बाद अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद माणिकराव कोकाटे से उनके सभी मंत्री पदों का प्रभार छीन लिया गया।

मुंबई पहुंची पुलिस टीम गिरफ्तारी वारंट के बाद नासिक पुलिस की 13 सदस्यीय टीम, सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) संदीप मिटके के नेतृत्व में, गुरुवार शाम करीब 5.30 बजे नासिक से मुंबई के लिए रवाना हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया- हमें गिरफ्तारी वारंट मिला है और हम उसे तामील करने की प्रक्रिया में हैं। हमें जानकारी मिली है कि माणिकराव कोकाटे मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। हम वहां जाकर उनकी हिरासत सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे और उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि जब तक कोकाटे डॉक्टरों की सलाह के तहत अस्पताल में भर्ती रहेंगे, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।