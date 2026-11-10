NCP के विलय में कौन अटका रहा है रोड़ा? अजित पवार की मौत को लेकर बढ़ सकती है अंदरूनी कलह
रोहित पवार ने स्पष्ट किया है कि एनसीपी के विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही है। इसी बीच शिवसेना नेता के दावे ने सियासत गर्म कर दी है। उन्होंने कहा कि सुनील तटकरे का हाथ अजित पवार के प्लेन क्रैश में हो सकता है।
महाराष्ट्र में इन दिनों एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर काफी गहमा-गहमी चल रही है। एक तरफ एनसीपी के नेता शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कई नेता विलय की संभावनाओं को खारिज कर रहे हैं। इसी बीच शिवसेना नेता रामदास कदम के दावे से पारा और चढ़ गया। उन्होंने कहा कि अजित पवार के प्लेन क्रैश में सुनील तटकरे का हाथ हो सकता है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। कई नेताओं का कहना है कि तटकरे ही एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय में रोड़ा अटका रहे हैं क्यों कि विलय के बाद सुप्रियी सुले और सुनेत्रा पवार का कद तो बड़ा रह सकता है लेकिन इससे सुनील तट का कद कम हो सकता है।
विधायक और नेता मांग रहे जवाब
एनसीपी का एक असंतुष्ट गुट चाहता है कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाए। लेकिन स्थिति अब तक भ्रम की बनी हुई है। ऐसे में कई विधायक और नेता शीर्ष नेतृत्व से मांग कर रहे हैं कि स्थति साफ कर दी जाए। उनका कहना है कि टॉप लीडरशिप को खुलकर इस पर बात करनी चाहिए। ताकी स्थिति साफ हो सके।
शरद पवार से मिले थे प्रफुल्ल पटेल
शरद पवार की तबीयत बिगड़ने के बाद वह ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान प्रफुल्ल पटेल ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद ही विलय की संभावनाओं की चर्चा और तेज हो गई थी। इसके बाद सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार ने दादा से मुलाकात की। उनकी मुलाकात करीब डेढ़ घंटे चली। एक विधायक ने कहा, हम चाहते हैं कि एक बैठक बुलाई जाए और हम सबका भ्रम क्लियर किया जाए।
अजित होते तो एक हो गई होतीं दोनों पार्टियां- तटकरे
सुनील तटकरे ने कहा था कि अगर अजित पवार जीवित होते तो दोनों पार्टियां एक हो गई होतीं। उन्होंने यह भी कहा कि वह फिलहाल विलय के बारे में कुछ नहीं कह सकते। पार्थ पवार ने भी अपने दादा से मुलाकात तो की लेकिन सुनेत्रा पवार और पार्थ दोनों ने ही विलय पर कोई बयान नहीं दिया। वहीं शरद पवार की पार्टी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि विलय को लेकर शरद पवार से कोई चर्चा ही नहीं हुई है।
रोहित पवार ने कहा, न तो वरिष्ठ नेता ने, और न ही पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कभी भी विलय या गठबंधन करने के बारे में कोई चर्चा की है। विधायक ने कहा, ''अगर विलय को लेकर बातचीत हो रही होती, तो सुप्रिया ताई या पवार साहब ने मुझसे बात की होती। हमारी पार्टी में विलय संबंधी कोई चर्चा नहीं हुई है। यह चर्चा सिर्फ अजित दादा की पार्टी और मीडिया में हो रही है।''
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें