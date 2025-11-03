EC से पहले NCP नेता ने घोषित की महाराष्ट्र निकाय चुनाव की संभावित तारीख, बढ़ा विवाद
संक्षेप: अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वर्तमान में राज्य की भाजपा नीत सरकार का हिस्सा है। वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने राज्य निर्वाचन आयोग औपचारिक रूप से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया।
महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इसी बीच अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने चुनाव की संभावित तारीखों का ऐलान करके विवाद खड़ा कर दिया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने राज्य निर्वाचन आयोग औपचारिक रूप से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया। पाटिल ने कहा कि जिला परिषदों के चुनाव 15 दिसंबर को होने की संभावना है, जबकि नगर निगम का चुनाव 15 जनवरी को हो सकता है।
लंबे समय से लंबित महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर एनसीपी नेता के इस बयान के बाद विरोधी पार्टियों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वर्तमान में राज्य की भाजपा नीत सरकार का हिस्सा है। विपक्षी पार्टियां लंबे समय से चुनावों में भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप लगाती आ रही हैं। ऐसे में पाटिल के इस बयान के बाद विवाद होना तय है।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाटिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह आगामी निकाय चुनावों को लेकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से पेंडिग इन चुनावों को कराने के लिए 31 जनवरी 2026 की अंतिम समय सीमा दी है। उन्होंने कहा, "मेरी जानकारी के अनुसार, जिला परिषद चुनाव 15 दिसंबर को और नगर निकाय चुनाव 15 जनवरी को हो सकते हैं। स्थानीय निकाय और नगर निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया 31 जनवरी से पहले पूरी हो जाएगी।