अजित पवार के निधन के बाद विभागों पर खींचतान, NCP ने ठोंका दावा; रार बढ़ने की आशंका

संक्षेप: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही गठबंधन सरकार में विभागों के बंटवारे को लेकर असंतोष की खबरें आ रही थीं। एनसीपी नेताओं का मानना है कि अजित पवार गुट को पर्याप्त महत्व नहीं मिला, जिससे एनसीपी ने आक्रामक रुख अपनाया।

एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन से सियासी हलचल भी तेज हो गई है। NCP ने उनके विभागों पर अपना दावा ठोंक दिया है। सूत्रों के अनुसार, अजित पवार गुट के बड़े नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। अजित पवार के पास मुख्य रूप से वित्त विभाग, प्लानिंग डिपोर्टमेंट और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे, जबकि अतिरिक्त प्रभार के तौर पर खेल एवं युवा कल्याण तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग भी उनके पास थे। ये पोर्टफोलियो दिसंबर 2024 में महायुति सरकार के गठन के बाद से उनके पास रहे, जहां वित्त उनका सबसे शक्तिशाली और प्रमुख विभाग था।

28 जनवरी को बारामती में हुए विमान दुर्घटना में अजित पवार के निधन के बाद ये सभी विभाग अब खाली हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फाइनेंस और प्लानिंग का अतिरिक्त प्रभार संभाल सकते हैं, जबकि एनसीपी ने इन विभागों को पार्टी के कोटे में बनाए रखने की मांग की है। एनसीपी के कुछ नेता सीएम फडणवीस से मिलने पहुंचे हैं और उन्हें अपनी मांगों को लेकर एक पत्र सौंप सकते हैं। यह दावा एनसीपी के भीतर जारी खींचतान और महाराष्ट्र की सत्ताधारी गठबंधन सरकार में बदलाव की संभावनाओं को दर्शाता है।