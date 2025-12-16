Hindustan Hindi News
अजीत पवार की पार्टी को झटका, खेल मंत्री को 2 साल की सजा; जानें क्या है मामला

अजीत पवार की पार्टी को झटका, खेल मंत्री को 2 साल की सजा; जानें क्या है मामला

संक्षेप:

नासिक जिले की एक अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के खेल मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता माणिकराव कोकाटे को 1995 के एक धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में दी गई दो साल की कारावास की सजा को बरकरार रखा है।

Dec 16, 2025 11:10 pm IST
नासिक जिले की एक अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के खेल मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता माणिकराव कोकाटे को 1995 के एक धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में दी गई दो साल की कारावास की सजा को बरकरार रखा है। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 20 फरवरी को एनसीपी नेता और उनके भाई को सरकारी कोटे के तहत फ्लैट प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने से संबंधित मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।

एक सत्र न्यायालय ने 5 मार्च को दोनों आरोपियों की सजा पर रोक लगा दी थी। हालांकि, मंगलवार को नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पी.एम. बदर ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा मंत्री कोकाटे को दी गई दो साल की कारावास की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने टिप्पणी की कि उन्होंने मानदंडों से परे जाकर फ्लैट आवंटित कराए और इस दौरान राज्य सरकार को धोखा दिया गया।

पूरा मामला क्या है?

दरअसल, यह मामला 1995 का है। उस समय कोकाटे भाइयों पर आरोप लगा था कि उन्होंने नासिक के प्रमुख इलाके में अपार्टमेंट आवंटन में धोखाधड़ी की। दोनों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के 10 प्रतिशत आरक्षित कोटे के तहत कम दर पर फ्लैट हासिल करने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर की। इसके लिए उन्होंने गलत दस्तावेज जमा किए और फ्लैट हासिल कर लिए।

इस बात की शिकायत पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले ने की थी। जिसके बाद नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में 1997 में केस दर्ज हुआ। इस मामले में कुल चार आरोपी थे, जिनमें कोकाटे भाई और दो अन्य लोग शामिल थे। लंबी सुनवाई के बाद निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, जिसे सत्र न्यायालय ने अब बरकरार रखा है। ऐसे में इसको लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो सकती है।

एजेंसी इनपुट के साथ

Maharashtra News
