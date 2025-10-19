Hindustan Hindi News
Nashik two dead and one critically injured after falling from Karmabhoomi express coming to Bihar
कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरकर दो युवकों की मौत, छठ पूजा के लिए जा रहे थे घर; एक गंभीर रूप से घायल

संक्षेप: छठ पूजा के लिए कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार जा रहे दो युवकों की गिरकर मौत हो गई। यह हादसा शनिवार रात महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास हुआ। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

Sun, 19 Oct 2025 04:29 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, नासिक
छठ पूजा के लिए कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार जा रहे दो युवकों की गिरकर मौत हो गई। यह हादसा शनिवार रात महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास हुआ। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार के रक्सौल जा रही इस गाड़ी के नासिक रोड स्टेशन से रवाना होने के कुछ ही देर बाद हुआ। स्टेशन प्रबंधक प्रकाश को चलती ट्रेन से तीन यात्रियों के जेल रोड हनुमान मंदिर के पास धाकले नगर इलाके में गिरने की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने नासिक रेलवे अधिकारियों को जानकारी दी।

30 से 35 साल है उम्र
नासिक रोड थाने के वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सपकाले मामले की जानकारी मिलते ही अपने सहयोगियों साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने भुसावल ट्रैक पर किलोमीटर मार्कर 190/1 और 190/3 के बीच दो शव बरामद किए और एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पाया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की उम्र 30 से 35 वर्ष की है पर उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

ट्रेन में भीड़ के चलते हादसा
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों में भीड़भाड़ के कारण यह दुर्घटना हुई। भीड़ के कारण कई यात्री रेल के डिब्बे के दरवाजों के पास खड़े होकर सफर कर रहे थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़ित संभवतः दिवाली या छठ पूजा के लिए अपने पैतृक गांवों लौट रहे थे।