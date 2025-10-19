कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरकर दो युवकों की मौत, छठ पूजा के लिए जा रहे थे घर; एक गंभीर रूप से घायल

संक्षेप: छठ पूजा के लिए कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार जा रहे दो युवकों की गिरकर मौत हो गई। यह हादसा शनिवार रात महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास हुआ। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

छठ पूजा के लिए कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार जा रहे दो युवकों की गिरकर मौत हो गई। यह हादसा शनिवार रात महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास हुआ। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार के रक्सौल जा रही इस गाड़ी के नासिक रोड स्टेशन से रवाना होने के कुछ ही देर बाद हुआ। स्टेशन प्रबंधक प्रकाश को चलती ट्रेन से तीन यात्रियों के जेल रोड हनुमान मंदिर के पास धाकले नगर इलाके में गिरने की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने नासिक रेलवे अधिकारियों को जानकारी दी।

30 से 35 साल है उम्र

नासिक रोड थाने के वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सपकाले मामले की जानकारी मिलते ही अपने सहयोगियों साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने भुसावल ट्रैक पर किलोमीटर मार्कर 190/1 और 190/3 के बीच दो शव बरामद किए और एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पाया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की उम्र 30 से 35 वर्ष की है पर उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।