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बत्ती गुल का मतलब 'नो एंट्री', शुद्धिकरण माने… स्टाफ के लिए बाबा खरात ने बना रखे थे कैसे-कैसे कोड वर्ड?

Mar 27, 2026 08:59 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नासिक
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Ashok Kharat Case Update: जांच में ये भी बात सामने आई है कि आरोपी खरात भक्तों को जादुई तुर्की शहद देता था। यानी खरात साधारण शहद को तुर्की की गुफा से लाया गया दुर्लभ जादुई शहद बताकर लोगों से भारी कीमत (15 लाख रुपये प्रति किलो) पर बेचता था।

बत्ती गुल का मतलब 'नो एंट्री', शुद्धिकरण माने… स्टाफ के लिए बाबा खरात ने बना रखे थे कैसे-कैसे कोड वर्ड?

Ashok Kharat Case Update: महाराष्ट्र के नासिक के स्वयंभू 'बाबा' और बलात्कार के आरोपी अशोक खरात के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उसके खिलाफ अब तक कुल आठ प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। खरात के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही IPS अधिकारी तेजस्वी सातपुते की अगुवाई में गठित विशेष जांच टीम (SIT) ने अब खुलासा किया है कि आरोपी बाबा अपने दफ्तर में अलग-अलग अपराधों के लिए एक खास “कोड लैंग्वेज” का इस्तेमाल करता था, जो उसके स्टाफ को पता था। जांच में यह बात सामने आई है कि कैप्टन बाबा नाम से मशहूर खरात जब कभी अपने केबिन के अंदर किसी महिला को शुद्धिकरण के लिए बुलाता था, तब वह केबिन के झूमर की लाइट बंद कर देता था।

स्टाफ इसका मतलब समझ जाता था कि केबिन में 'नो एंट्री' का आदेश है। स्टाफ इस बात को भली भांति समझता था कि उस दौरान बाबा महिला का यौन शोषण कर रहा है। पुलिस जांच के अनुसार, बाबा महिलाओं का यौन शोषण करने के लिए 'शुद्धिकरण' जैसे शब्दों का इस्तेमाल कोड के तौर पर करता था। इतना ही नहीं, व्यापार में सफलता और बाधाएं दूर करने के नाम पर करोड़ों की ठगी के लिए बाबा 'अवतार पूजा' शब्द का कोड लैंग्वेज इस्तेमाल करता था।

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जादुई तुर्की शहद का क्या राज

जांच में ये भी बात सामने आई है कि आरोपी खरात भक्तों को जादुई तुर्की शहद देता था। यानी खरात साधारण शहद को "तुर्की की गुफा से लाया गया दुर्लभ जादुई शहद" बताकर लोगों से भारी कीमत (15 लाख रुपये प्रति किलो) पर बेचता था। इस बीच, खरात के खिलाफ जांच कर रही विशेष जांच टीम को पिछले पांच दिन में 50 से अधिक फोन कॉल मिली हैं, जिनमें उसके द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराधों के बारे में जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अब तक आठ प्राथमिकी दर्ज

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी ने खरात के संबंध में जानकारी साझा करने या उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध की रिपोर्ट करने के लिए दो मोबाइल फोन नंबर जारी किए थे। पुलिस ने यौन उत्पीड़न, जबरन वसूली और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोपों से जुड़ी कई शिकायतें मिलने के बाद नासिक निवासी खरात के खिलाफ अब तक आठ प्राथमिकी दर्ज की हैं।

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सिन्नर में एक मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख है खरात

खरात नासिक जिले के सिन्नर में एक मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख है। खरात को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 35 वर्षीय एक महिला ने खरात पर तीन साल के दौरान बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसके खिलाफ बलात्कार की कई शिकायतें दर्ज की गईं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो मोबाइल नंबर जारी किए जाने के बाद से, जांच टीम को औसतन प्रतिदिन 15 से 20 फोन कॉल मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले पांच दिन में प्राप्त हुई कॉल में से 50 से अधिक कॉल खरात के खिलाफ शिकायतों से संबंधित थीं और टीम शिकायतों का सत्यापन कर रही है। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने सूचना देने वालों की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखने का आश्वासन दिया है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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