पुल किसके नाम पर होगा, नाना पाटेकर या स्मित मच्छार? महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई

शिवसेना (UBT) ने पुल पर पद्मश्री नाना पाटेकर सेतु नाम का बैनर भी लगाया है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े से मुलाकात कर उन्हें नाना पाटेकर के नाम पर पुल का नाम रखने की मांग वाला पत्र सौंपा।

मुंबई में विद्याविहार के नए ईस्ट-वेस्ट पुल के शुरू होने से पहले ही उसके नाम को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) इस पुल का नाम दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर के नाम पर रखना चाहती है, जबकि भाजपा विधायक पराग शाह ने इसे कैप्टन स्मित मच्छार के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। मच्छार ने 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान में अपहरण की कोशिश को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई थी। शिवसेना (UBT) ने पुल पर पद्मश्री नाना पाटेकर सेतु नाम का बैनर भी लगाया है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े से मुलाकात कर उन्हें नाना पाटेकर के नाम पर पुल का नाम रखने की मांग वाला पत्र सौंपा।

बीएमसी में सदन के नेता गणेश खनकर ने शिवसेना (यूबीटी) पर राजनीतिक श्रेय लेने के लिए विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि नाना पाटेकर को सम्मान देने के लिए पुल के बजाय किसी थिएटर या थिएटर परिसर का नाम उनके नाम पर रखना ज्यादा उचित होगा। BMC के मुताबिक, करीब 650 मीटर लंबा और 2 लेन वाला यह पुल विद्याविहार स्टेशन के पूर्वी हिस्से में रामचंद्र चेंबूरकर मार्ग को घाटकोपर के पश्चिमी हिस्से में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से जोड़ता है। इसका करीब 100 मीटर हिस्सा रेलवे पटरियों के ऊपर बना है।

किसानों को काफी मदद करते थे नाना पाटेकर नाना पाटेकर का जन्म रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में हुआ था। उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले और 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिल्मों के अलावा किसानों की मदद के लिए किए गए कामों ने भी उन्हें महाराष्ट्र के लोगों के बीच खास पहचान दिलाई। वह अंधेरी में छोटे से एक कमरे के फ्लैट में रहते थे। उन्होंने राज कपूर पुरस्कार के तहत मिली 10 लाख रुपये की राशि सूखा राहत के लिए दान कर दी थी। 2015 में उन्होंने अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर नाम फाउंडेशन की स्थापना की थी। यह संस्था सूखे से प्रभावित किसानों और उनके परिवारों की मदद करती है। उसी साल उन्होंने विदर्भ के 62 परिवारों और लातूर व उस्मानाबाद के 113 परिवारों को चेक भी बांटे थे। नाना पाटेकर ने प्रादेशिक सेना में भी सेवा दी थी और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी उनकी भूमिका रही थी। 8 अक्टूबर 2026 को गोवा में 75 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया।