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पत्नी ने पति की हत्या के लिए दी 1 लाख रुपये की सुपारी, घरेलू कलेश से थी परेशान

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय गणेश बोरकर पर 2 जुलाई की रात भांडेवाड़ी इलाके में उस समय धारदार हथियारों से हमला किया गया, जब वह एक चाय की दुकान से घर लौट रहे थे। हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पत्नी ने पति की हत्या के लिए दी 1 लाख रुपये की सुपारी, घरेलू कलेश से थी परेशान

महाराष्ट्र के नागपुर में एक महिला पर अपने ही पति की हत्या कराने के लिए सुपारी देने का आरोप लगा है। नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 37 वर्षीय मनीषा बोरकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला ने घरेलू कलह से परेशान होकर अपने पति गणेश बोरकर की हत्या की साजिश रची। इसके लिए उसने कथित तौर पर पेशेवर हमलावरों को एक लाख रुपये की सुपारी दी। इस मामले में एक अन्य आरोपी अभिजीत साखरे को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

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पुलिस के मुताबिक, 45 वर्षीय गणेश बोरकर पर 2 जुलाई की रात भांडेवाड़ी इलाके में उस समय धारदार हथियारों से हमला किया गया, जब वह एक चाय की दुकान से घर लौट रहे थे। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक की मां की शिकायत पर भांडेवाड़ी पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय खुफिया जानकारी और परिवार के सदस्यों के बयानों पर फोकस किया।

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आखिर पत्नी पर कैसे हुआ शक

जांच के दौरान शक मृतक की पत्नी पर गया, क्योंकि दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। महिला की ओर से पहले भी पति को कथित रूप से धमकी देने की जानकारी सामने आई थी। पूछताछ के दौरान मनीषा बोरकर ने कथित तौर पर हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस का दावा है कि घरेलू विवाद के कारण वह अपने बच्चों के साथ पति से अलग रह रही थी। इसी दौरान उसने सुपारी किलरों से संपर्क किया और उन्हें पति की हत्या के लिए एक लाख रुपये देने का सौदा किया।

50 हजार रुपये पहले ही दे दिए

पुलिस जांच में सामने आया कि 50 हजार रुपये पहले ही दे दिए गए थे, जबकि बाकी 50 हजार रुपये हत्या को अंजाम देने के बाद देने की बात तय हुई थी। पुलिस अब इस साजिश में शामिल सभी लोगों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। यह भी पता चला कि मृतक गणेश बोरकर का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध शराब के कारोबार और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े कुल 18 मामले दर्ज थे।

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पुलिस का कहना है कि उसका आपराधिक इतिहास इस हत्या की जांच को प्रभावित नहीं करेगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर साजिश की पूरी परतें उजागर की जाएंगी और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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