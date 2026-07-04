पत्नी ने पति की हत्या के लिए दी 1 लाख रुपये की सुपारी, घरेलू कलेश से थी परेशान
पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय गणेश बोरकर पर 2 जुलाई की रात भांडेवाड़ी इलाके में उस समय धारदार हथियारों से हमला किया गया, जब वह एक चाय की दुकान से घर लौट रहे थे। हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
महाराष्ट्र के नागपुर में एक महिला पर अपने ही पति की हत्या कराने के लिए सुपारी देने का आरोप लगा है। नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 37 वर्षीय मनीषा बोरकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला ने घरेलू कलह से परेशान होकर अपने पति गणेश बोरकर की हत्या की साजिश रची। इसके लिए उसने कथित तौर पर पेशेवर हमलावरों को एक लाख रुपये की सुपारी दी। इस मामले में एक अन्य आरोपी अभिजीत साखरे को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, 45 वर्षीय गणेश बोरकर पर 2 जुलाई की रात भांडेवाड़ी इलाके में उस समय धारदार हथियारों से हमला किया गया, जब वह एक चाय की दुकान से घर लौट रहे थे। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक की मां की शिकायत पर भांडेवाड़ी पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय खुफिया जानकारी और परिवार के सदस्यों के बयानों पर फोकस किया।
आखिर पत्नी पर कैसे हुआ शक
जांच के दौरान शक मृतक की पत्नी पर गया, क्योंकि दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। महिला की ओर से पहले भी पति को कथित रूप से धमकी देने की जानकारी सामने आई थी। पूछताछ के दौरान मनीषा बोरकर ने कथित तौर पर हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस का दावा है कि घरेलू विवाद के कारण वह अपने बच्चों के साथ पति से अलग रह रही थी। इसी दौरान उसने सुपारी किलरों से संपर्क किया और उन्हें पति की हत्या के लिए एक लाख रुपये देने का सौदा किया।
50 हजार रुपये पहले ही दे दिए
पुलिस जांच में सामने आया कि 50 हजार रुपये पहले ही दे दिए गए थे, जबकि बाकी 50 हजार रुपये हत्या को अंजाम देने के बाद देने की बात तय हुई थी। पुलिस अब इस साजिश में शामिल सभी लोगों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। यह भी पता चला कि मृतक गणेश बोरकर का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध शराब के कारोबार और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े कुल 18 मामले दर्ज थे।
पुलिस का कहना है कि उसका आपराधिक इतिहास इस हत्या की जांच को प्रभावित नहीं करेगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर साजिश की पूरी परतें उजागर की जाएंगी और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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