Nagpur Election Result Live: कौन बनेगा नागपुरचा किंग? महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजे आज

Nagpur Election Result LIVE: नागपुर महानगरपालिका में गुरुवार को हुए चुनाव के बाद आज नतीजे आएंगे। थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। NMC सहित राज्य के 29 नगर निकायों में गुरुवार को लंबे अंतराल के बाद सम्पन्न कराए गए थे। पिछले नागपुर महानगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 151 सीट में से 108 सीट जीत कर सत्ता हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने 28, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 10, तब अविभाजित रही शिवसेना ने 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अविभाजित) ने एक सीट जीती थी। बता दें कि NMC के अंतर्गत पूरे शहर में 38 वार्ड हैं। नागपुर के करीब 24 लाख वोटर इन 38 वार्ड सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। इस बार नागपुर में शिंदे की शिवसेना ने BJP के साथ गठबंधन किया है। यहां अजित पवार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सेवा अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं।

8:05 AM- Nagpur Election Result LIVE: महाराष्ट्र में गुरुवार को हुए स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान स्याही को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेताओं द्वारा एकजुट होकर अमिट स्याही की जगह कथित तौर पर 'मिटने वाली' के प्रयोग को लेकर कार्रवाई की मांग के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। फडणवीस ने इन आरोपों को हार के लिए पहले से तैयार किया गया एक बहाना बताया और नागपुर में अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों को अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई तथा कैमरे के सामने उसे रगड़कर साबित किया कि निशान फीका नहीं पड़ा है।

7:40 AM- Nagpur Election Result LIVE: राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य के लगभग 3.48 करोड़ मतदाता 29 नगर निगमों के 893 वार्डों में 2,869 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 15,908 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पूरे राज्य में कुल 39,092 मतदान केंद्र बनाये गए थे।