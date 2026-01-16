Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Nagpur municipal corporation election Results 2026 Live updates maharashtra result today NMC result bjp shivsena mns
Nagpur Election Result Live: कौन बनेगा नागपुरचा किंग? महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजे आज

Nagpur Election Result Live: कौन बनेगा नागपुरचा किंग? महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजे आज

संक्षेप:

Nagpur Election Result LIVE: नागपुर में थोड़ी देर में मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस बार यहां शिंदे की शिवसेना ने BJP के साथ गठबंधन किया है। यहां अजित पवार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सेवा अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं।

Jan 16, 2026 08:06 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
Nagpur Election Result LIVE: नागपुर महानगरपालिका में गुरुवार को हुए चुनाव के बाद आज नतीजे आएंगे। थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। NMC सहित राज्य के 29 नगर निकायों में गुरुवार को लंबे अंतराल के बाद सम्पन्न कराए गए थे। पिछले नागपुर महानगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 151 सीट में से 108 सीट जीत कर सत्ता हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने 28, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 10, तब अविभाजित रही शिवसेना ने 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अविभाजित) ने एक सीट जीती थी। बता दें कि NMC के अंतर्गत पूरे शहर में 38 वार्ड हैं। नागपुर के करीब 24 लाख वोटर इन 38 वार्ड सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। इस बार नागपुर में शिंदे की शिवसेना ने BJP के साथ गठबंधन किया है। यहां अजित पवार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सेवा अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं।

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए Nagpur Result से जुड़ी पल-पल की खबरें–

8:05 AM- Nagpur Election Result LIVE: महाराष्ट्र में गुरुवार को हुए स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान स्याही को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेताओं द्वारा एकजुट होकर अमिट स्याही की जगह कथित तौर पर 'मिटने वाली' के प्रयोग को लेकर कार्रवाई की मांग के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। फडणवीस ने इन आरोपों को हार के लिए पहले से तैयार किया गया एक बहाना बताया और नागपुर में अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों को अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई तथा कैमरे के सामने उसे रगड़कर साबित किया कि निशान फीका नहीं पड़ा है।

7:40 AM- Nagpur Election Result LIVE: राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य के लगभग 3.48 करोड़ मतदाता 29 नगर निगमों के 893 वार्डों में 2,869 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 15,908 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पूरे राज्य में कुल 39,092 मतदान केंद्र बनाये गए थे।

7:17 AM- Nagpur Election Result LIVE: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को नागपुर महानगर पालिका चुनाव में अपना वोट डालकर विश्वास जताया कि भाजपा महाराष्ट्र भर में हो रहे निकाय चुनावों में रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल करेगी। गडकरी और उनके परिवार के सदस्यों ने यहां महल क्षेत्र के न्यू इंग्लिश स्कूल में अपना वोट डाला था। उन्होंने कहा कि जनता ने नागपुर महानगर पालिका (एनएमसी) चुनावों में तीन बार भाजपा को चुना है और उसे विकास के लिए काम करने का अवसर दिया है। उन्होंने पत्रकारों के एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘‘ हमने यह चुनाव फिर से अपने कार्यों के आधार पर लड़ा है और हम पिछले चुनावों की तरह ही निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीतेंगे।’’

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Maharashtra News
