छात्राओं को मैसेज भेजता था प्रोफेसर, इस्लाम अपनाने और कुरान पढ़ने का डाला दबाव; भारी हंगामा

विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी प्रोफेसर के पिछले कार्यस्थल हैदराबाद स्थित सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में उसके आचरण से जुड़े आरोपों की भी जांच करेगी। अभी FIR दर्ज नहीं हुई है।

महाराष्ट्र के नागपुर स्थित सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के प्रोफेसर पर छात्राओं को गलत तरह के मैसेज भेजने का आरोप है। अपने संदेश में वह छात्राओं को इस्लाम धर्म अपनाने के साथ कुरान पढ़ने के लिए कहता था। इन आरोपों के बाद प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। मामले की जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को कैंपस में आने की इजाजत नहीं होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी प्रोफेसर के पिछले कार्यस्थल हैदराबाद स्थित सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में उसके आचरण से जुड़े आरोपों की भी जांच करेगी। रविवार तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई थी।

मामला तब सामने आया, जब एक छात्रा ने अपने पिता को प्रोफेसर की ओर से भेजे गए मैसेज दिखाए। इसके बाद छात्रा के पिता ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के सदस्यों से संपर्क किया। संगठन के सदस्यों ने यह मामला कॉलेज प्रशासन के सामने उठाया और नागपुर के पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने शिकायत को गंभीरता से लिया है। आरोपों की जांच करने और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए कमेटी बनाई गई है। जांच पूरी होने और रिपोर्ट आने तक प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजा गया है।

प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच बातचीत नागपुर पुलिस के जोन-5 के पुलिस कमिश्नर नित्यानंद झा ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे अलग-अलग संगठनों के 15 से 17 लोग विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच बातचीत कराई। इसके बाद प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया गया। शाम करीब 6:45 बजे शिकायतकर्ता छात्रा और उसके पिता के साथ 15 से 20 लोगों का एक और समूह कैंपस पहुंचा। उस समय जांच कमेटी करीब 100 से 120 छात्रों के साथ खुली चर्चा कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने प्रशासन और 6-7 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक कराई, जिसमें शिकायतकर्ता भी शामिल थीं।