छात्राओं को मैसेज भेजता था प्रोफेसर, इस्लाम अपनाने और कुरान पढ़ने का डाला दबाव; भारी हंगामा
विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी प्रोफेसर के पिछले कार्यस्थल हैदराबाद स्थित सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में उसके आचरण से जुड़े आरोपों की भी जांच करेगी। अभी FIR दर्ज नहीं हुई है।
महाराष्ट्र के नागपुर स्थित सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के प्रोफेसर पर छात्राओं को गलत तरह के मैसेज भेजने का आरोप है। अपने संदेश में वह छात्राओं को इस्लाम धर्म अपनाने के साथ कुरान पढ़ने के लिए कहता था। इन आरोपों के बाद प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। मामले की जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को कैंपस में आने की इजाजत नहीं होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी प्रोफेसर के पिछले कार्यस्थल हैदराबाद स्थित सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में उसके आचरण से जुड़े आरोपों की भी जांच करेगी। रविवार तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई थी।
मामला तब सामने आया, जब एक छात्रा ने अपने पिता को प्रोफेसर की ओर से भेजे गए मैसेज दिखाए। इसके बाद छात्रा के पिता ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के सदस्यों से संपर्क किया। संगठन के सदस्यों ने यह मामला कॉलेज प्रशासन के सामने उठाया और नागपुर के पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने शिकायत को गंभीरता से लिया है। आरोपों की जांच करने और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए कमेटी बनाई गई है। जांच पूरी होने और रिपोर्ट आने तक प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजा गया है।
प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच बातचीत
नागपुर पुलिस के जोन-5 के पुलिस कमिश्नर नित्यानंद झा ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे अलग-अलग संगठनों के 15 से 17 लोग विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच बातचीत कराई। इसके बाद प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया गया। शाम करीब 6:45 बजे शिकायतकर्ता छात्रा और उसके पिता के साथ 15 से 20 लोगों का एक और समूह कैंपस पहुंचा। उस समय जांच कमेटी करीब 100 से 120 छात्रों के साथ खुली चर्चा कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने प्रशासन और 6-7 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक कराई, जिसमें शिकायतकर्ता भी शामिल थीं।
आरोपों की जांच के बाद होगी कार्रवाई
बैठक के दौरान कमेटी ने शिकायतकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि सभी आरोपों की जांच की जाएगी और तय समय के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस ने छात्रों को मामले में हुई प्रगति की जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर नित्यानंद झा के अनुसार, पूरे घटनाक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या सामने नहीं आई। फिलहाल विश्वविद्यालय की कमेटी आरोपों की जांच कर रही है। जांच में नागपुर के मामले के साथ हैदराबाद स्थित संस्थान में प्रोफेसर के पिछले कार्यकाल से जुड़े आरोपों को भी शामिल किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें