मैं खुद ही घोटाले का आरोपी हूं, 'अपराधियों' को टिकट देने पर अड़े अजित पवार; बीजेपी को सुनाया

myself accused of scam Ajit Pawar slams BJP over giving tickets to criminals
महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव में अजित पवार की एनसीपी औऱ बीजेपी के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। बीजेपी ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को टिकट देने पर एनसीपी की आलोचना की तो वहीं अजित पवार ने भी बीजेपी को जवाब दिया है। 

Jan 02, 2026 09:44 pm ISTAnkit Ojha
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र के नहानगर पालिका चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का पक्ष लेते हुए उन्हें टिकट देने का समर्थन किया है। उनका कहना है कि किसी पर आरोप लगने और मुकदमा दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि वह दोषी ही हो। पवार ने कहा कि उनपर भी 70 हजार करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले का आरोप लग चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए, तब तक वह अपराधी नहीं होता।

केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मुरलीधर मोहोल ने आपराधिक संबंधों वाले व्यक्तियों को टिकट देने के लिए गुरुवार को पवार की आलोचना की थी। मोहोल ने कहा, "प्रभारी मंत्री (उपमुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजित पवार) दावा करते हैं कि आपराधिक गतिविधियों और 'कोयता गैंग' के आतंक को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर, उनके उम्मीदवारों की सूची सब कुछ बयां कर देती है। यह किस सिद्धांत में फिट बैठता है? कानून-व्यवस्था बनाए रखना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है।" हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने हिस्ट्रीशीटर रोहिदास चोरगे की पत्नी प्रतिभा चोरगे को टिकट देने के भाजपा के फैसले का बचाव किया।

मोहोल ने कहा, "उनका आपराधिक गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है। वह सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं और (टिकट देने के मामले में दोनों पार्टियों के बीच) कोई तुलना नहीं की जा सकती। मुझे (रोहिदास) चोरगे की पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं है। अगर कोई समस्या है, तो पार्टी उस पर विचार करेगी।"

पवार ने मोहोल को जवाब देते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि वह ऐसे तत्वों का कभी समर्थन नहीं करते। अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने अपनी सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई)-(सचिन खरात गुट) के माध्यम से गिरोह सरगना सूर्यकांत उर्फ ​​बंदू अंडेकर की बहू सोनाली अंडेकर और उनकी साली लक्ष्मी अंडेकर को टिकट दिया है।

तीनों पर बंदू अंडेकर के पोते आयुष कोमकर की हत्या का आरोप है और वे फिलहाल जेल में हैं। एनसीपी ने 15 जनवरी को होने वाले पुणे और पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका चुनावों में आरपीआई (सचिन खरात गुट) के साथ गठबंधन किया है। पवार ने कहा, 'मैं NCP और आरपीआई (सचिन खरात गुट) सहित अन्य गठबंधन सहयोगियों द्वारा टिकट दिए गए उम्मीदवारों की सूची जारी करूंगा।'

उन्होंने कहा, “सभी जानते हैं कि मुझ पर 70,000 करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले के आरोप लगे थे। आज मैं उन लोगों के साथ सत्ता में हूं, जिन्होंने ये आरोप लगाए थे। क्या किसी व्यक्ति को बिना सबूत के दोषी करार दिया जा सकता है?'

