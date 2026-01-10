मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनने की प्रथा के खिलाफ, ओवैसी पर भाजपा का पलटवार

Hindustan Hindi News
ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान का संविधान कहता है कि सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या मेयर भी बन सकता है।

Jan 10, 2026 06:20 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि देश का संविधान सभी समुदायों के लोगों को समान दर्जा देता है, जैसा कि पाकिस्तान में नहीं है, जहां सिर्फ एक धर्म के लोग ही टॉप संवैधानिक पदों पर बैठ सकते हैं। उनके इस बयान पर सत्ताधारी भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अपने गैर-जिम्मेदाराना बयान से हैदराबाद के सांसद सिर्फ आधा सच बता रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनने की प्रथा के खिलाफ हैं।

15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, "पाकिस्तान का संविधान कहता है कि सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या मेयर भी बन सकता है।" ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष ने कहा, "सर्वशक्तिमान की कृपा से, वह दिन आएगा, जब न मैं और न ही आज की पीढ़ी होगी, लेकिन हिजाब पहनने वाली एक बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी।" उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, "मुझे विश्वास है कि वह दिन जरूर आएगा... मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत आप फैला रहे हैं, वह ज्यादा समय तक नहीं चलेगी।"

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि ओवैसी गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, और उन पर सिर्फ आधा सच पेश करने का आरोप लगाया। यह दावा करते हुए कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनने के खिलाफ हैं, क्योंकि कोई भी गुलामी नहीं चाहता, उन्होंने कहा कि ईरान में महिलाएं इस प्रथा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में डेमोग्राफिक असंतुलन बढ़ रहा है, और हिंदुओं से एकजुट होने का आग्रह किया। ओवैसी ने चुनावी रैली में अपने संबोधन में स्थानीय लोगों से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (भाजपा) और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (शिवसेना) और अजीत पवार (एनसीपी) की पार्टियों द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों, या उनके समर्थित उम्मीदवारों को वोट न देने की भी अपील की। ​​मुंबई का मेयर कौन बनेगा, इस पर चल रही बहस का जिक्र करते हुए, जिसमें बीजेपी ने दावा किया है कि राज्य की राजधानी का अगला पहला नागरिक एक मराठी और एक हिंदू होगा, ओवैसी ने कहा कि ऐसी चर्चाएं सिर्फ़ चुनावों के दौरान ही सामने आती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस, शिंदे और पवार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और मतदाताओं से चुनावों में उन्हें "करारा जवाब" देने का आग्रह किया।

