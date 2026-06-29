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क्या है उद्धव ठाकरे का 'प्लान 4'? बागियों को चौतरफा घेरने की तैयारी में शिवसेना UBT

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मराठवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर निकले उद्धव ठाकरे ने बागी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करते हुए उन पर तीखा हमला बोला। धाराशिव में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर देश में कानून का राज है, तो इन छह सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। मुझे लोकसभा अध्यक्ष पर अब भी भरोसा है।

क्या है उद्धव ठाकरे का 'प्लान 4'? बागियों को चौतरफा घेरने की तैयारी में शिवसेना UBT

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को उन 6 लोकसभा सांसदों को तुरंत अयोग्य ठहराने की मांग की है, जिन्होंने हाल ही में एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। उद्धव ठाकरे ने इस दलबदल को एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया है। 22 जून को शिवसेना (UBT) के 9 में से 6 सांसद पाला बदलकर शिंदे गुट में शामिल हो गए थे, जिसके बाद ठाकरे गुट अब कानूनी और राजनीतिक रूप से आक्रामक रुख अपना रहा है।

उद्धव ठाकरे ने क्या कहा?

मराठवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर निकले उद्धव ठाकरे ने बागी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करते हुए उन पर तीखा हमला बोला। धाराशिव में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "अगर देश में कानून का राज है, तो इन छह सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। मुझे लोकसभा अध्यक्ष पर अब भी भरोसा है। अगर वह खुद कानून का पालन नहीं करेंगे, तो दूसरों से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम उनकी अथॉरिटी का सम्मान करते हैं, उनकी निजी इच्छाओं का नहीं।"

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उद्धव ठाकरे ने यह भी सवाल उठाया, "अगर आपके पास पहले से ही पूर्ण बहुमत है, तो आपको मेरे सांसदों को चुराने की क्या जरूरत है? गद्दारों को कुचलना जरूरी है।" गौर करने वाली बात यह है कि इन बागी सांसदों ने 2024 के आम चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की थी।

बागी सांसदों को रोकने के लिए शिवसेना (UBT) का 'प्लान 4'

अपने सांसदों को बागी गुट के रूप में मान्यता मिलने से रोकने के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने चार स्तरों पर एक मजबूत चक्रव्यूह तैयार किया है:

1. लोकसभा अध्यक्ष के सामने चुनौती: शिवसेना (UBT) के नेताओं- अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर औपचारिक प्रतिवेदन सौंपा है। पार्टी का तर्क है कि दल-बदल विरोधी कानून के तहत केवल दो-तिहाई सांसदों का अलग होना काफी नहीं है। असली नियम यह है कि जब तक मूल राजनीतिक संगठन किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं होता, तब तक सांसदों के इस दलबदल को कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती।

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2. व्हिप और अनुशासनात्मक कार्रवाई: पार्टी के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) अनिल देसाई ने इन बागी सांसदों को पार्टी की बैठकों में शामिल होने के लिए आधिकारिक निर्देश (व्हिप) जारी किए हैं। अगर वे इन बैठकों में नहीं आते हैं, तो इसी आधार पर संसद में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की जाएगी।

3. सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी: अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बागी सांसदों को अलग गुट के रूप में बैठने की अनुमति दी, तो ठाकरे गुट तुरंत देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने पहले भी महाराष्ट्र विधानसभा के मामले में इसी रणनीति का इस्तेमाल किया था।

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4. जमीनी स्तर पर एकजुटता और सहानुभूति कार्ड: दिल्ली की लड़ाई के बीच उद्धव ठाकरे को डर है कि कहीं इसका असर महाराष्ट्र के विधायकों पर न पड़े। इसलिए उन्होंने विधायकों की आपातकालीन बैठकें बुलाई हैं। राजनीतिक रूप से, ठाकरे जनता के बीच जाकर 'सहानुभूति की लहर' पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को यह दिखाया जा सके कि उनके साथ धोखा हुआ है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Uddhav Thackrey

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