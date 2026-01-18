Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़मुंबईWe have a workshop Shiv Sena Spokesperson On new corporators brought to a hotel
पार्षदों को होटल में रखने की वजह…शिवसेना ने दी सफाई; क्या बोली प्रवक्ता

पार्षदों को होटल में रखने की वजह…शिवसेना ने दी सफाई; क्या बोली प्रवक्ता

संक्षेप:

शिवसेना के नवनिर्वाचित पार्षदों को होटल में रखा गया है। वहीं, उद्धव सेना के नेता शिंदे पर आरोप लगा हैं कि उन्होंने पार्षदों को बंधक बना रखा है। इसको लेकर शिवसेना प्रवक्ता शीतल म्हात्रे का बयान आया है।

Jan 18, 2026 07:54 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
share Share
Follow Us on

मुंबई में मेयर चुनाव से पहले सियासी दल चाक-चौबंद हैं। एकनाथ शिंदे भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। शिवसेना के नवनिर्वाचित पार्षदों को होटल में रखा गया है। वहीं, उद्धव सेना के नेता शिंदे पर आरोप लगा हैं कि उन्होंने पार्षदों को बंधक बना रखा है। इसको लेकर शिवसेना प्रवक्ता शीतल म्हात्रे का बयान आया है। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि नवनिर्वाचित पार्षदों को बंधक नहीं बनाया गया है, बल्कि उन्हें होटल में रखने के पीछे खास मकसद है।

शिंदे भी करेंगे मुलाकात
शिवसेना प्रवक्ता शीतल ने कहा कि हमारे नवनिर्वाचित पार्षद में होटल में हैं। हमने ही उन्हें यहां पर बुलाया है। हमने उनके लिए यहां पर वर्कशॉप का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि यहां पर उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि नगर निगम कैसे काम करता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूल्स-रेगुलेशंस क्या हैं? उन्हें यह भी बताया जाएगा कि बैठकें कैसे होती हैं और वह विभिन्न मुद्दों पर अपने सवाल कैसे उठा सकते हैं। इन सबकी जानकारी देने के लिए दो दिवसीय वर्कशॉप बुलाई गई है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खुद यहां पर आकर पार्षदों से मिलेंगे।

गौरतलब है कि मुंबई के अगले मेयर को लेकर गहराते रहस्य के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को शनिवार को शहर के एक आलीशान होटल में स्थानांतरित कर दिया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के लिए हुए चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी शिवसेना (उबाठा) के मुखिया उद्धव ठाकरे ने यह कहकर अटकलों को और हवा दे दी कि अगर ‘देवा’ (भगवान) की इच्छा हुई तो महापौर उनकी पार्टी का हो सकता है। शुक्रवार को हुई मतगणना में भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन ने 227 सदस्यीय बीएमसी में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जिसमें उन्हें क्रमशः 89 और 29 सीट मिलीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इससे पहले दिन में, उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा 25 वर्षों तक बीएमसी पर शासन करने वाली उनकी पार्टी को खत्म करने में विफल रही। ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में कहा कि मुंबई में शिवसेना (उबाठा) का महापौर बनाना मेरा सपना है, और अगर देवा (ईश्वर) की कृपा रही तो यह सपना साकार होगा। ठाकरे के बयान के बारे में पूछे जाने पर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मजाक में पूछा कि क्या ‘देवा’ से उनके पूर्व सहयोगी का तात्पर्य ‘मुझसे’ है या ‘ऊपर वाले भगवान’ से। उन्होंने कहा कि मुझे भी ‘देवा’ कहा जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
BMC Elections Rrb Mumbai Maharashtra News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।