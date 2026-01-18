पार्षदों को होटल में रखने की वजह…शिवसेना ने दी सफाई; क्या बोली प्रवक्ता

मुंबई में मेयर चुनाव से पहले सियासी दल चाक-चौबंद हैं। एकनाथ शिंदे भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। शिवसेना के नवनिर्वाचित पार्षदों को होटल में रखा गया है। वहीं, उद्धव सेना के नेता शिंदे पर आरोप लगा हैं कि उन्होंने पार्षदों को बंधक बना रखा है। इसको लेकर शिवसेना प्रवक्ता शीतल म्हात्रे का बयान आया है। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि नवनिर्वाचित पार्षदों को बंधक नहीं बनाया गया है, बल्कि उन्हें होटल में रखने के पीछे खास मकसद है।



शिंदे भी करेंगे मुलाकात

शिवसेना प्रवक्ता शीतल ने कहा कि हमारे नवनिर्वाचित पार्षद में होटल में हैं। हमने ही उन्हें यहां पर बुलाया है। हमने उनके लिए यहां पर वर्कशॉप का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि यहां पर उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि नगर निगम कैसे काम करता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूल्स-रेगुलेशंस क्या हैं? उन्हें यह भी बताया जाएगा कि बैठकें कैसे होती हैं और वह विभिन्न मुद्दों पर अपने सवाल कैसे उठा सकते हैं। इन सबकी जानकारी देने के लिए दो दिवसीय वर्कशॉप बुलाई गई है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खुद यहां पर आकर पार्षदों से मिलेंगे।



गौरतलब है कि मुंबई के अगले मेयर को लेकर गहराते रहस्य के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को शनिवार को शहर के एक आलीशान होटल में स्थानांतरित कर दिया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के लिए हुए चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी शिवसेना (उबाठा) के मुखिया उद्धव ठाकरे ने यह कहकर अटकलों को और हवा दे दी कि अगर ‘देवा’ (भगवान) की इच्छा हुई तो महापौर उनकी पार्टी का हो सकता है। शुक्रवार को हुई मतगणना में भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन ने 227 सदस्यीय बीएमसी में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जिसमें उन्हें क्रमशः 89 और 29 सीट मिलीं।