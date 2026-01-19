मुंबई मेयर के लिए टीम उद्धव करेगी खेला, या यूं ही कर रही झमेला; संजय राउत क्यों बोले ‘वेट एंड वॉच’

संक्षेप: मुंबई के मेयर के लिए महायुति के पास स्पष्ट बहुमत है। लेकिन शिवसेना यूबीटी बीच-बीच में कुछ बयान जारी कर सस्पेंस क्रिएट कर रही है। सोमवार को संजय राउत ने एक बार कुछ ऐसा ही किया।

मुंबई के मेयर के लिए महायुति के पास स्पष्ट बहुमत है। लेकिन शिवसेना यूबीटी बीच-बीच में कुछ बयान जारी कर सस्पेंस क्रिएट कर रही है। सोमवार को संजय राउत ने एक बार कुछ ऐसा ही किया। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि हम बहुमत से मात्र छह सीट दूर हैं। मुंबई की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखिए और इंतजार कीजिए। इससे पहले भी उद्धव सेना के नेता इसी तरह के बयान देते आ रहे हैं। एक अन्य बयान में शिवसेना-यूबीटी की तरफ से कहा गया कि एकनाथ शिंदे और उनके गुट नेता खुद नहीं चाहते कि मेयर भाजपा का हो। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मेयर महायुति से ही होगा।

किस बात पर दिया जोर

संजय राउत ने इस बात पर जोर दिया कि मुंबई के मेयर के लिए मुकाबला उतना आसान नहीं है, जितना दिख रहा है। यह 108 बनाम 118 है। यूबीटी, एमएनएस, कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के साथ हमारी संख्या 108 है। वहीं, मुंबई मेयर के लिए बहुमत 114 है। हम सिर्फ 6 सीटें दूर हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता ने आगे कहा कि अभी सिर्फ देखिए और इंतजार कीजिए। मुंबई की सियासत में कुछ भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ने कहा कि हमारे पार्षद तो अपने घरों में हैं। सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। वह छिप नहीं रहे।

एकनाथ शिंदे पर तंज

राउत ने एकनाथ शिंदे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि शिंदे डर में जी रहे हैं। उन्होंने अपने पार्षदों को तीन अलग-अलग होटलों में रखा है। उन्हें अंदाजा है कि दल-बदल हो सकता है। संजय राउत ने आगे कहा कि उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें तब ईडी का डर सता रहा था। अब वो अपने ही गुट से डर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिंदे गुट अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को ठाकरे गुट में आने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है।

शिवसेना-यूबीटी नेता ने इससे पहले कहा था कि आप लोगों को होटलों में बंद कर सकते हो, लेकिन उनके दिमाग को नहीं। शिंदे गुट के बहुत सारे नेता नहीं चाहते कि मेयर भाजपा से हो। उन्होंने यहां तक कहा कि खुद शिंदे भी ऐसा नहीं चाहते। गौरतलब है कि शिंदे गुट ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को फाइव स्टार होटलों में रोका हुआ है। शिंदे गुट का कहना है कि इन लोगों को यहां पर वर्कशॉप के लिए रोका गया है।