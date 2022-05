5 जून को रामलला के दर्शन करने जाएंगे राज ठाकरे, MNS ने लगाए 'चलो अयोध्या' के पोस्टर

लाउडस्पीकर पर मोर्चा खोलने के बाद एमएनएस चीफ राज ठाकरे एक बार फिर चर्चा में हैं। वह 5 जून को अयोध्या जाने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच एमएनएस वर्कर भी पोस्टर लगा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहेहैं।

