Soon After BMC Results Eknath Shinde moves all corporators to hotel Uddhav Reacts
BMC के नतीजे आते ही सियासी खेल शुरू, शिंदे ने नवनिर्वाचित पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट

BMC के नतीजे आते ही सियासी खेल शुरू, शिंदे ने नवनिर्वाचित पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट

संक्षेप:

Jan 17, 2026 05:45 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
मुंबई में बीएमसी के नतीजे आते ही सियासी खेल तेज हो गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने परिणाम आते ही, शिवसेना पार्षदों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। इन पार्षदों को दल-बदल के डर से बांद्रा स्थित होटल में रखा गया है। इन सबके बीच उद्धव ठाकरे ने एक खास संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) का मेयर चुनने का उनका सपना अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा। उद्धव ठाकरे के इस बयान के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं।

मुंबई में सेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीएमसी में मिली शिकस्त हार नहीं है। उन्होंने इसे कठिन हालात में हासिल की गई मनोबल बढ़ाने वाली सफलता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। उद्धव ने कहा कि आप सभी इस सफलता के सच्चे निर्माता हैं। हम केवल एक माध्यम हैं। ऐसे हालात में यह परिणाम वास्तव में गर्व की बात है। इस दौरान उन्होंने बार-बार पार्टी के कैडरों की प्रशंसा की कि उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद संगठन के साथ खड़े रहे।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
BMC Elections Eknath Shinde

