BMC के नतीजे आते ही सियासी खेल शुरू, शिंदे ने नवनिर्वाचित पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
मुंबई में बीएमसी के नतीजे आते ही सियासी खेल तेज हो गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने परिणाम आते ही, शिवसेना पार्षदों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। इन पार्षदों को दल-बदल के डर से बांद्रा स्थित होटल में रखा गया है। इन सबके बीच उद्धव ठाकरे ने एक खास संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) का मेयर चुनने का उनका सपना अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा। उद्धव ठाकरे के इस बयान के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं।
मुंबई में सेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीएमसी में मिली शिकस्त हार नहीं है। उन्होंने इसे कठिन हालात में हासिल की गई मनोबल बढ़ाने वाली सफलता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। उद्धव ने कहा कि आप सभी इस सफलता के सच्चे निर्माता हैं। हम केवल एक माध्यम हैं। ऐसे हालात में यह परिणाम वास्तव में गर्व की बात है। इस दौरान उन्होंने बार-बार पार्टी के कैडरों की प्रशंसा की कि उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद संगठन के साथ खड़े रहे।
