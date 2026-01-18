शिंदे और उनके पार्षद नहीं चाहते भाजपा का मेयर, संजय राउत का सनसनीखेज दावा; BMC में बढ़ा सस्पेंस

संक्षेप: मुंबई में मेयर को लेकर जारी सस्पेंस के बीच संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राउत का कहना है कि कई नवनिर्वाचित शिवसेना पार्षद मुंबई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का महापौर नहीं चाहते।

मुंबई में मेयर को लेकर जारी सस्पेंस के बीच संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राउत का कहना है कि कई नवनिर्वाचित शिवसेना पार्षद मुंबई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का महापौर नहीं चाहते। इतना ही नहीं, राउत ने यहां तक कह डाला कि खुद एकनाथ शिंदे भी मुंबई में भाजपा का मेयर नहीं चाहते। राउत ने कहा कि ये नवनिर्वाचित पार्षद मूल रूप से उस अविभाजित शिवसेना के सदस्य थे, जिसका गठन बाल ठाकरे ने किया था। बता दें कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के बाद मुंबई में महापौर पद को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को शहर के एक लग्जरी होटल में स्थानांतरित कर दिया है।

वर्कशॉप के लिए होटल में ठहराया

बता दें कि शिवसेना ने कहा कि उसके पार्षदों को तीन दिन की वर्कशॉप के लिए एक होटल में ठहराया गया है, जहां शिंदे उन्हें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के कामकाज के बारे में मार्गदर्शन देंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या पार्षदों की ‘घर वापसी’ होगी, तो संजय राउत ने कहा कि कई नए पार्षद मूल रूप से (अविभाजित शिवसेना के) शिवसैनिक हैं। हमारी समझ यह है कि हर कोई चाहता है कि भाजपा का महापौर नहीं चुना जाए। उन्होंने कहा कि अगर पार्षदों को होटल में बंद करके रखा गया है, तो भी संदेश भेजने और पाने के लिए संचार के अलग-अलग साधन होते हैं। शिवसेना (उबाठा) नेता राउत ने कहा कि जिन पार्षदों को बंद करके रखा गया है, उन्हें वहां से छोड़ा जाना चाहिए।

उद्धव ठाकरे ने क्या कहा

इससे पहले शिवसेना नेता शीतल म्हात्रे ने कहा कि उनकी पार्टी और भाजपा ने महायुति के रूप में चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि 29 में से 20 पार्षद पहली बार चुने गए हैं और उन्हें बीएमसी के कामकाज की जानकारी होना जरूरी है। म्हात्रे ने कहा कि हमें होटल राजनीति करने की जरूरत नहीं है। चुने गए पार्षदों ने शिवसेना (उबाठा) उम्मीदवारों को हराया है। उन्होंने इस आरोप को भी खारिज किया कि बीएमसी में पदों की सौदेबाजी के लिए पार्षदों को होटल में रखा गया है। शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा था कि अगर ‘देव’ चाहें तो उनकी पार्टी का मेयर बन सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शिंदे की पार्टी अपने सहयोगी भाजपा द्वारा खरीद फरोख्त की कोशिशों से डरी हुई है।

