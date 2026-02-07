रितु तावड़े का निर्विरोध मुंबई का मेयर चुने जाने का रास्ता साफ, कौन होगा उपमहापौर

संक्षेप: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुंबई में अपना पहला महापौर बनाने जा रही है। इसके बाद इस शहर के नगर निकाय में ठाकरे परिवार का 25 साल का दबदबा खत्म हो जाएगा। भाजपा पार्षद रितु तावड़े ने शनिवार को इस पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुंबई में अपना पहला महापौर बनाने जा रही है। इसके बाद इस शहर के नगर निकाय में ठाकरे परिवार का 25 साल का दबदबा खत्म हो जाएगा। भाजपा पार्षद रितु तावड़े ने शनिवार को इस पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तावड़े का निर्विरोध महापौर चुना जाना तय है, क्योंकि किसी अन्य ने इस पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया। महायुति में भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना ने संजय घाडी को उपमहापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तावड़े और घाडी ने मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख अमित साटम, पूर्व शिवसेना सांसद राहुल शेवाले और महायुति के अन्य नेताओं की मौजूदगी में महानगरपालिका के सचिव के कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया।

11 फरवरी को पूरी होगी प्रक्रिया

बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नामांकन दाखिल करने की शाम छह बजे की समय सीमा से पहले, उन्हें महापौर पद के लिए भाजपा की तावड़े और उपमहापौर पद के लिए घाडी का ही नामांकन प्राप्त हुआ है। विपक्षी दलों ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, फिर भी महापौर चुनाव प्रक्रिया 11 फरवरी को तय प्रक्रिया के अनुसार पूरी होगी। शिवसेना सचिव संजय मोरे ने एक बयान में कहा है कि वार्ड 5 के पार्षद घाडी 15 महीने तक उपमहापौर के पद पर पर काम करेंगे। वह शिवसेना (उबाठा) के उन वरिष्ठ पूर्व पार्षदों में से एक थे, जो पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए थे। मुंबई में उपमहापौर का कार्यकाल बांटकर शिवसेना अपने चार और पार्षदों को इस पद पर मौका देना चाहती है।

ऐसा रहा है सफर

भाजपा महापौर उम्मीदवार तावड़े 2012 में पार्टी में शामिल हुई थीं और उसी साल पार्षद चुनी गयी थीं। पार्षद के तौर पर अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा समिति की अध्यक्षता की और स्थानीय बुनियादी ढांचे, पानी की आपूर्ति और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाने में सक्रिय रूप से शामिल रहीं। घाटकोपर पूर्व (वार्ड 132) की दो बार की पार्षद अपने पिछले कार्यकाल के दौरान दुकानों में पुतलों पर आपत्तिजनक कपड़ों का मुद्दा उठाने के लिए सुर्खियों में आई थीं। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए साटम ने कहा कि मुंबई को 44 साल बाद भाजपा का महापौर मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ महायुति बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को भ्रष्टाचार के चंगुल से आजाद कराने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने की आजादी सभी को है। हमारे पास 118 पार्षदों का समर्थन है और ज्यादा सदस्यों का भी समर्थन है।

ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौका

भाजपा नेता ने कहा कि महायुति ने पहले दिन से ही कहा था कि मुंबई का महापौर मराठी और हिंदू होगा और बताया कि अब शहर को ‘एक मराठी, मालवणी, कोंकणी और हिंदू महापौर’ मिलेगा। साटम ने कहा कि शिवसेना ने ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए उपमहापौर का कार्यकाल 15 महीने का रखा होगा। गौरतलब है कि 227 सदस्यीय बीएमसी के चुनाव में भाजपा 89 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि शिवसेना ने 29 सीटें जीतीं। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास कुल 118 पार्षद हैं और उसने बहुमत के 114 के आंकड़े को पार कर लिया है तथा महापौर पद हासिल करने की अच्छी स्थिति में है।