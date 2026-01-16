राज ठाकरे को महंगा पड़ा रसमलाई वाला तंज, नतीजों के बाद भाजपा ने उड़ाया मजाक

संक्षेप: बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेता अन्नामलाई का मजाक उड़ाकर उन्हें रसमलाई कहने वाले राज ठाकरे को यह मजाक भारी पड़ता नजर आ रहा है। बीएमसी में निर्णायक बढ़त के बाद भाजपा नेताओं ने रसमलाई के साथ फोटो शेयर करके जश्न मनाना शुरू कर दिया है।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा और उसके साथी दलों को को निर्णायक जीत हासिल हुई है। बीएमसी चुनाव में मजबूत प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज ठाकरे द्वारा अन्नामलाई पर कसे गए तंज का जवाब दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरू सेंट्रल से भाजपा सांसद पी.सी मोहन ने बीएससी के निर्णायक नतीजों के बाद एक्स पर पोस्ट करके लिखा, "कुछ रसमलाई ऑर्डर की हैं।"

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बीएमसी में जीत से उत्साहित भाजपा के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी राज ठाकरे पर तंज कसते हुए इस जीत को रसमलाई जैसा मीठा बताया। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन सरकार मुंबई के पुनर्विकास के लिए मजबूती से काम करेगी और सभी मुंबईकरों के लिए जीवन की सुगमता में सुधार लाएगी।"

गौरतलब है कि भाजपा नेताओं की तरफ से यह प्रतिक्रियाएं राज ठाकरे के उस तंज पर आई हैं, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई को रसमलाई कहकर संबोधित करते हुए उनका मजाक उड़ाया था। दरअसल, एक रैली के दौरान अन्नामलाई ने मुंबई को केवल महाराष्ट्र का नहीं बल्कि विश्व का शहर बताया था। इसको लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। राज ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अन्नामलाई के ऊपर निजी हमले करने शुरू कर दिए थे।

जहां अन्नामलाई ने किया प्रचार, वहां जीती भाजपा तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बीएमसी चुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे। जिस सीट पर उन्होंने मुंबई को केवल एक महाराष्ट्र का शहर न कहकर अंतर्राष्ट्रीय शहर बताया था, उस सीट के नतीजे सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तेजिंदर सिंह तिवाना और योगेश वर्मा क्रमशः वार्ड नंबर 47 और 35 पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं।