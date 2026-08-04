मुंबई पुलिस में ₹6.4 करोड़ का सैलरी घोटाला! 10 'फर्जी कर्मचारी' निकले सिर्फ कागजों पर

Mumbai Salary Scam: एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज FIR के मुताबिक, फर्जीवाड़ा मुख्य रूप से दो अलग-अलग दौर में किया गया- पहला दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 और दूसरा जून से सितंबर 2020 के बीच।

पुलिस के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े को पुलिस विभाग के भीतर ही तैनात प्रशासनिक अधिकारियों और क्लर्कों ने अंजाम दिया। (File Photo)

मुंबई पुलिस महकमे से एक हैरान कर देने वाला बड़ा वित्तीय फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस विभाग के कागजों में 10 ऐसे 'कर्मचारी' हर महीने ड्यूटी करते रहे और उनके खातों में सैलरी के नाम पर करीब 6.41 करोड़ रुपए भी पहुंचते रहे, जिनका असली वजूद सिर्फ फाइलों तक ही सीमित था। करीब छह साल बाद जब सैलरी पोर्टल का डेटा नए सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट किया जा रहा था, तब इस बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ।

उत्तर क्षेत्रीय प्रभाग के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज FIR के मुताबिक, फर्जीवाड़ा मुख्य रूप से दो अलग-अलग दौर में किया गया- पहला दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 और दूसरा जून से सितंबर 2020 के बीच।

जब पुराने सैलरी पोर्टल 'सेवार्थ' से कर्मचारियों का डेटा नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर किया जा रहा था, तब डेटा जांच के दौरान अधिकारियों के होश उड़ गए। पड़ताल में सामने आया कि 10 बाहरी लोगों को पुलिस विभाग का कर्मचारी बताकर उनकी फर्जी सर्विस आईडी और पेंशन (DCPS) आईडी तैयार की गई थीं और हर महीने उनके बैंक खातों में बिना किसी रोक-टोक के सैलरी भेजी जा रही थी।

एफआईआर में दर्ज 10 फर्जी 'कर्मचारियों' के नाम हैं: रामदास भोगले, सुधाकर कदम, सरजू यादव, भागवत भोसले, गुणाजी खवकर, महादेव हलदणकर, राजेंद्र सोनार, उत्तम थोरात, सूर्यकांत पाटिल और पांडुरंग कदम।

5 अधिकारियों और क्लर्कों पर FIR, 2 सस्पेंड पुलिस के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े को पुलिस विभाग के भीतर ही तैनात प्रशासनिक अधिकारियों और क्लर्कों ने अंजाम दिया। इन लोगों ने आपस में साठगांठ करके फर्जी हाजिरी रजिस्टर और रिकॉर्ड तैयार किए ताकि बाहरी लोगों के नाम पेरोल में जोड़े जा सकें।

मामले में तत्कालीन पांच अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश रचने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन गोस्वामी, नागेश तलवाडेकर, विजया चव्हाण, हेड क्लर्क अजय राठौड़ और सीनियर क्लर्क अमोल मेश्राम को आरोपी बनाया गया है।

फर्जी आईडी बनाकर अनाधिकृत सैलरी मंजूर करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने विजया चव्हाण और अमोल मेश्राम को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड कर्मचारियों पर किसी भी तरह के निजी व्यापार या नौकरी पर रोक लगा दी गई है और उन्हें बिना आधिकारिक अनुमति बृहन्मुंबई की सीमा से बाहर जाने से मना किया गया है।

खातों की जांच शुरू; धुले और लातूर में भी मिले सुराग पुलिस फिलहाल इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि इन 10 'कागजी कर्मचारियों' के नाम पर खोले गए बैंक खातों को असल में कौन ऑपरेट कर रहा था और सैलरी का यह सारा पैसा किसकी जेब में जा रहा था।