अब नहीं चलेगा 'खाकी स्वैग', मुंबई पुलिस ने वर्दी में रील, व्लॉग बनाने पर लगाई रोक

मुंबई पुलिस ने वर्दी में रील और व्लॉग बनाने वाले पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए ऐसा न करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने इस मामले में सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि ऐसा करने वाले के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया साइट पर वर्दी का रुतबा दिखाने वाली वीडियो अब आपको कम देखने को मिलेंगी। दरअसल, मुबंई पुलिस ने सभी पुलिस कर्मियों के वर्दी में रील, मिनी व्लॉग या किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर बनाने या पोस्ट करने से रोक लगा दी है। नए सर्कुलर के मुताबिक इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को महाराष्ट्र नागरिक सेवा नियम संहिता के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा।

पुलिस कर्मियों को दिए गए इन दिशानिर्देशों पर डीसीपी दत्तात्रेय कांबले ने एक सर्कुलर भी जारी किया। इसमें जोर दिया गया कि ऐसी सामग्री अनजाने में कार्यालयों, सरकारी वाहनों, उपकरणों या ड्यूटी से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उजागर कर सकती है, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता के जोखिम पैदा हो सकते हैं। ऐसे में इन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। इसका उल्लंघन करने वाले कर्मी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

कैसे होगी जांच? पुलिसवाले इसका पालन करते हैं या नहीं, इसकी निगरानी पुलिस की सोशल मीडिया लैब करेगी। गौरतलब है कि ऐसे दिशा-निर्देश पहले भी जारी किए गए थे। लेकिन यह ताजा कदम कदम अधिक कड़ा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर वर्दी में वीडियो बनाने पर रोक लगाता है। इस कदम से बल के भीतर 'खाकी स्वैग' के चलन पर रोक लगने की उम्मीद है।