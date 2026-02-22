Hindustan Hindi News
अब नहीं चलेगा 'खाकी स्वैग', मुंबई पुलिस ने वर्दी में रील, व्लॉग बनाने पर लगाई रोक

Feb 22, 2026 06:11 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
मुंबई पुलिस ने वर्दी में रील और व्लॉग बनाने वाले पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए ऐसा न करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने इस मामले में सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि ऐसा करने वाले के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया साइट पर वर्दी का रुतबा दिखाने वाली वीडियो अब आपको कम देखने को मिलेंगी। दरअसल, मुबंई पुलिस ने सभी पुलिस कर्मियों के वर्दी में रील, मिनी व्लॉग या किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर बनाने या पोस्ट करने से रोक लगा दी है। नए सर्कुलर के मुताबिक इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को महाराष्ट्र नागरिक सेवा नियम संहिता के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा।

पुलिस कर्मियों को दिए गए इन दिशानिर्देशों पर डीसीपी दत्तात्रेय कांबले ने एक सर्कुलर भी जारी किया। इसमें जोर दिया गया कि ऐसी सामग्री अनजाने में कार्यालयों, सरकारी वाहनों, उपकरणों या ड्यूटी से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उजागर कर सकती है, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता के जोखिम पैदा हो सकते हैं। ऐसे में इन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। इसका उल्लंघन करने वाले कर्मी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

कैसे होगी जांच?

पुलिसवाले इसका पालन करते हैं या नहीं, इसकी निगरानी पुलिस की सोशल मीडिया लैब करेगी। गौरतलब है कि ऐसे दिशा-निर्देश पहले भी जारी किए गए थे। लेकिन यह ताजा कदम कदम अधिक कड़ा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर वर्दी में वीडियो बनाने पर रोक लगाता है। इस कदम से बल के भीतर 'खाकी स्वैग' के चलन पर रोक लगने की उम्मीद है।

पुलिसकर्मी हालांकि अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया रख सकते हैं, बशर्ते वे सावधानी बरतें और अपनी आधिकारिक वर्दी पहनने या ऐसी सामग्री साझा करने से बचें जो गोपनीयता, अनुशासन या सुरक्षा मानकों से समझौता कर सकती हो।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

