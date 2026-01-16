महाराष्ट्र निकाय चुनाव Result: भाजपा की आंधी में तीन शहरों में कांग्रेस की बमबम, चौथे में तो सीधी टक्कर

संक्षेप: Maharashtra Nikay Chunav Result: लातूर की ही तरह चंद्रपुर में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। यहां के कुल 66 सीटों में से 36 पर आए ताजा रुझानों के मुताबिक, कांग्रेस को 13 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि भाजपा और शिंदे गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं।

Maharashtra Nikay Chunav Result: BMC समेत महाराष्ट्र के 29 महा नगरपालिका चुनावों के नतीजों में 23 शहरों में भाजपा की लहर दिख रही है। इन शहरों में भाजपा और उसका गठबंधन सबसे आगे दिख रहा है, जबकि दो शहर ऐसे हैं, जहां कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। लातूर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। हालांकि, यहां प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन किया था लेकिन दोपहर 1.45 बजे तक ताजा रुझानों के मुताबिक 70 में से 58 सीटों पर मिले रुझानों में कांग्रेस अकेले 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वंचित बहुजन आघाड़ी के एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ भाजपा को यहां 22 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि NCP की झोली में एक सीट जाती दिख रही हैं।

लातूर की ही तरह चंद्रपुर में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। यहां के कुल 66 सीटों में से 36 पर आए ताजा रुझानों के मुताबिक, कांग्रेस को 13 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि भाजपा और शिंदे गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। उद्धव गुट वाले सेना गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहां प्रकाश आंबेडकर की पार्टी ने उद्धव गुट के साथ गठबंधन किया है लेकिन यहां भी उसे कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है। शरद पवार की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था लेकिन उसे भी कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही है।

अमरावती में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी अमरावती महा नगरपालिका में कांग्रेस ने उद्धव सेना और राज ठाकरे की MNS के साथ गठबंधन किया था। यहां भी कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरती दिख रही है। कुल 87 सीटों में से 32 पर आए ताजा रुझानों के मुताबिक, कांग्रेस को 13 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि उसके दोनों सहयोगियों यानी ठाकरे बंधुओं की पार्टियों के एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। वहां भाजपा को 6, अजित पवार की NCP को 3 और शिंदे सेना को एक सीट मिलता दिख रहा है।