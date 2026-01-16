Hindustan Hindi News
'ठाकरे भाई अब घर पर रहें, वर्क फ्रॉम होम करें'; BMC चुनाव के रुझानों पर शिवसेना का तंज

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की 227 वार्डों की मतगणना जारी है। अब तक के रुझानों के मुताबिक, बीएमसी में भाजपा गठबंधन 118 सीटों पर आगे चल रहा है। ठाकरे भाइयों को 69 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 12 सीटों पर बढ़त हासिल है। इस बीच, शिवसेना नेता शाइना एनसी ने महायुति की महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में बड़ी जीत का भरोसा जताया है। शाइना ने विपक्षी पार्टी के बार-बार लगाए जाने वाले आरोपों पर सवाल उठाया और ठाकरे से स्क्रिप्ट बदलने की सलाह दी।

शिवसेना लीडर ने कहा, 'उद्धव ठाकरे को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए और कोई नया बहाना ढूंढना चाहिए। हार-जीत का फैसला जनता करती है। संदेश यह है कि जो लोग जमीन पर काम करते हैं, उन्हें मौका मिलता है। जो घर से काम करते हैं, उन्हें घर पर ही रहना पड़ता है।' उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राज्य में किए गए प्रयासों को रेखांकित किया और शिवसेना (यूबीटी) पर राज्य के विकास में विफल रहने का आरोप लगाया।

ठाकरे भाइयों पर कसा तंज

महायुति के प्रदर्शन पर शाइना एनसी ने कहा, '25 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दो चरणों में गड्ढों की समस्या हल की। उन्होंने 26 भ्रष्ट ठेकेदारों को जेल भेजा। पिछली सरकार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं दे पाई। हमने समय पर 7 प्रदान किए। विकास के मामले में हमने 5000 इलेक्ट्रिक बसें, 435 किमी मेट्रो कनेक्टिविटी और पर्यावरण-अनुकूल पहल की हैं।' उन्होंने आगे कहा कि BMC चुनावों के लिए गठबंधन बनाने वाले ठाकरे भाइयों को वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए और घर पर रहना चाहिए।

वर्क फ्रॉम होम का तंज

शाइना एनसी ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि घर बैठे काम हो सकता है, उनके लिए यह समय राजनीति और प्रदर्शन का है, न कि सिर्फ सरनेम के आधार पर वोट कमाने का। हमारे नेता एकनाथ शिंदे आम लोगों के प्रति समर्पित रहे और उनके लिए काम किया, जिससे उन्होंने उनका विश्वास जीता। 2017 के चुनावों में अविभाजित शिवसेना ने कुल 227 में से 84 सीटें जीती थीं। उस समय भाजपा के साथ गठबंधन में आधे से ज्यादा 114 सीटें हासिल की थीं, जिसमें भाजपा ने 82 सीटें जीतीं। अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने 9 और कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थीं। हाल ही में संपन्न बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव में मतदान प्रतिशत 52.94% रहा।

