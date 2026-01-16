Hindustan Hindi News
मराठी मानुष साथ, फिर भी क्यों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को हार का डर; EXIT POLLS ने बताया

संक्षेप:

बीएमसी में उद्धव ठाकर और राज ठाकरे को करारा झटका लग सकता है। दोनों भाई 20 साल बाद साथ आए हैं और इसके बाद भी उनके हाथ से बीएमसी छिन सकती है। आखिर इसकी क्या वजह है। एक एग्जिट पोल में ही इसके बारे में विस्तार से बताया गया है।

Jan 16, 2026 09:40 am IST
देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी समेत महाराष्ट्र के कुल 28 निगमों के चुनाव नतीजे आज आने हैं। इनको लेकर अब तक 4 एग्जिट पोल्स आए हैं और सभी में भविष्यवाणी की गई है कि भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति के हाथ में बीएमसी की कमान जा सकती है। यदि नतीजे ऐसे ही रहे तो फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए यह बड़ा झटका होगा, जो तमाम मतभेदों को भुलाकर 20 साल बाद एक हुए हैं। दोनों ने ही मराठी मानुष, मुंबई की पहचान और दूसरे राज्यों से आकर लोगों के बस जाने को एक तरह से मुद्दा बनाया था। अब सवाल है कि क्या मराठी मानुष के नाम पर दोनों भाइयों को वोट नहीं मिला है।

इसका जवाब एग्जिट पोल्स ही दे रहे हैं। Axis My Poll के सर्वे में अनुमान जताया गया है कि बीएमसी चुनाव में 49 फीसदी मराठियों ने ठाकरे बंधुओं का समर्थन किया है। इसके बाद भी महायुति को ही जीत मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल्स ने ही इसका भी जवाब दिया है कि आखिर ऐसा क्यों है। सर्वे का कहना है कि बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं महायुति के साथ हैं। इसके अलावा उत्तर भारतीय, गुजराती और राजस्थानी वोटर भी महायुति के साथ गए हैं। यह एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है और इसके चलते महायुति जीत की स्थिति में है। Axis My Poll के अनुसार विपक्षी महाअघाड़ी को मुस्लिमों, मराठियों और ईसाइयों का समर्थन मिला है।

मुंबई में हारे तो उद्धव ठाकरे के लिए होगी अस्तित्व की लड़ाई

महाअघाड़ी के लिए मुश्किल की बात यह है कि आधे के करीब मराठी तो उसके साथ हैं, लेकिन इनकी भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा महायुति के ही साथ है। इसी के चलते ठाकरे बंधु पिछड़ते दिख रहे हैं। बीएमसी में भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना है और सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना नंबर दो हो सकती है। अब यदि नतीजे अनुमान की तरह ही आए तो उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए यह बड़ा झटका होगी। ठाणे में पहली ही एकनाथ शिंदे उन्हें झटका दे चुके हैं। अब मुंबई से ही उन्हें उम्मीद थी और यदि यहां भाजपा मजबूत होती है तो फिर ठाकरे सेना के लिए यह करारा झटका होगा। आगे की लड़ाई उनके लिए अस्तित्व के संघर्ष जैसी हो सकती है।

महायुति को मिल सकती हैं 131 से 151 सीटें

Axis My India के सर्वे में महायुति को 131-151 मिलने की भविष्यवाणी की गई है। इसके अलावा JVC ने 138 सीटें भाजपा और शिंदे सेना को दी हैं। बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं। यदि यहां किसी को 114 सीटें मिलती हैं तो वह अपना मेयर चुनने की स्थिति में होगा। वहीं इन दोनों पोल्स ने उद्धव सेना और मनसे को मिलाकर 58 से 68 सीटें ही दी हैं। सकाल पोल कहता है कि महायुति को 119 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा उद्धव सेना को 75 का अनुमान है। जनमत पोल्स ने भाजपा-सेना को 138 सीटें दी हैं। इसके अलावा शरद पवार, उद्धव सेना और मनसे को 62 सीटों का ही अनुमान है।

