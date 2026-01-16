फिर तो बंद ही कर दो राजनीति; रुझान देखकर अपने ही INDIA अलायंस पर भड़के नेता
महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 28 निकाय चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। अब तक के रुझानों में बीएमसी में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके अलावा पुणे, नागपुर जैसे इलाकों में भाजपा की मजबूत स्थिति दिख रही है। इसका असर INDIA अलायंस पर दिख रहा है, जिसे महाराष्ट्र में महाअघाड़ी नाम दिया गया है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के नेता आनंद दुबे ने इन रुझानों को देखते हुए अपने ही अलायंस पर तीखा हमला बोला है। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बताती है कि हमें सुधरना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा से मुकाबले के लिए भाजपा जैसा बनना होगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा से मुकाबला करना है तो रात 2 बजे तक जगना होगा और 4 बजे सुबह उठना होगा। यदि आप इस तरह नहीं कर सकते हैं तो फिर राजनीति छोड़कर कुछ और करना चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र में INDIA अलायंस को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे तो दूरबीन से भी देखने पर यह गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी उद्धव सेना को सराहा और कहा कि भाजपा का गठबंधन केंद्र से लेकर राज्य तक सत्ता में है। इसके बाद भी यदि हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं तो इसके लिए हमारी सराहना की जानी चाहिए।
बता दें कि संभाजीनगर, नागपुर, पुणे, नासिक, बीएमसी समेत ज्यादातर इलाकों में महायुति को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। पुणे में अब तक के रुझानों में भाजपा 52 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं शरद पवार और अजित पवार के दलों की एकता के बाद भी वे 18 सीटों पर ही आगे चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में साफ है कि भाजपा को पवार परिवार की एकता से भी ज्यादा असर नहीं पड़ा है। कई एग्जिट पोल्स भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि बीएमसी में भाजपा सबसे बड़ा दल होगी और सत्ता महायुति के हाथ ही लगने की संभावना है। वहीं लंबे समय बाद ठाकरे परिवार बीएमसी की सत्ता से बाहर हो जाएगा।
ठाणे में बन रही है उलटफेर की स्थिति, शिंदे को करारा झटका
बस एक जगह पर उलटफेर की स्थिति बन रही है। यहां उद्धव सेना 26 सीटों पर आगे है, जबकि महायुति 15 सीटों पर ही आगे है। इस तरह एकनाथ शिंदे के गढ़ में ही एनडीए को झटका लगता दिख रहा है। ऐसी स्थिति हुई तो एकनाथ शिंदे की पावर राज्य सरकार में भी कमजोर होगी। भाजपा के लिए यह विन-विन सिचुएशन है। एक तरफ बीएमसी से ठाकरे परिवार साफ होने की स्थिति में है तो वहीं ठाणे में शिंदे को झटका लग रहा है। इससे भाजपा विपक्ष को मात देगी और एक तरफ गठबंधन में भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी।
