टैक्सी चालक ने अमेरिकी पर्यटक से 400 मीटर दूरी के लिए 18 हजार रुपये वसूले, गिरफ्तार
अर्जेंटीना एरियानो नामक पर्यटक ने एक पोस्ट में लिखा, ‘हाल ही में मुंबई पहुंची और होटल जाने के लिए टैक्सी ली। ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति पहले हमें एक अनजान जगह पर ले गए। हमसे 200 डॉलर लिए और फिर हमें होटल पर छोड़ दिया।’
मुंबई में 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए एक अमेरिकी पर्यटक से 18,000 रुपये वसूलने के आरोप में टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को देशराज यादव को गिरफ्तार किया, जिसने पर्यटक को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी टैक्सी में बिठाया था और उसे हवाई अड्डे के पास पांच सितारा होटल में छोड़ा। यह घटना तब सामने आई जब पर्यटक ने शहर में अपनी महंगी यात्रा के अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया।
अर्जेंटीना एरियानो नामक पर्यटक ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'हाल ही में मुंबई पहुंची और होटल जाने के लिए टैक्सी ली। ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति पहले हमें एक अनजान जगह पर ले गए। हमसे 200 डॉलर (18,000 रुपये) लिए और फिर हमें होटल पर छोड़ दिया, जो केवल 400 मीटर दूर है।' पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस सप्ताह की शुरुआत में स्वतः संज्ञान लिया और एक प्राथमिकी दर्ज की। ड्राइवर को तीन घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, अधिकारी ने बताया कि विदेशी नागरिक से संपर्क नहीं हो सका।
20 मिनट तक गाड़ी में घुमाया और फिर...
जांच में पता चला कि टैक्सी चालक महिला को अंधेरी ईस्ट के आसपास 20 मिनट तक गाड़ी में घुमाने के बाद उसी इलाके में वापस ले गया। उसे होटल में छोड़ दिया और बढ़ा हुआ किराया वसूला। पुलिस ने बताया कि आरोपी ड्राइवर के साथी की तलाश जारी है। अधिकारी ने बताया कि ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।