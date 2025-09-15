Mumbai received heavy rains on Monday traffic affected vehicles crawling waterlogging मुंबई में हो रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट; ये इलाके ज्यादा प्रभावित, Maharashtra Hindi News - Hindustan
मुंबई में हो रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट; ये इलाके ज्यादा प्रभावित

सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जो सोमवार सुबह 11:30 बजे तक लागू रहेगा।’ वे मौसम की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी।

Niteesh Kumar भाषाMon, 15 Sep 2025 01:12 PM
मुंबई में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को भारी बारिश हुई। इसके कारण महानगर और उपनगरों के निचले इलाकों में जलभराव होने से यातायात प्रभावित रहा और वाहन रेंगते नजर आए। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। रातभर और सुबह हुई भारी बारिश के बाद दादर, कुर्ला और बांद्रा रेलवे स्टेशनों पर पटरियों पर जलभराव हो गया। इससे यात्रियों ने कई लोकल ट्रेन के 10 से 15 मिनट देरी से चलने की शिकायत की। हालांकि, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के प्रवक्ताओं ने कहा कि कल रात से लगातार बारिश के बावजूद उनकी उपनगरीय सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।

आधी रात के आसपास गरज-चमक के साथ शुरू हुई भारी बारिश सुबह भी जारी रही, जिससे किंग्स सर्कल, लालबाग, वर्ली, दादर, परेल, कुर्ला और अन्य निचले इलाकों में जलभराव हो गया। सुबह साढ़े 8 बजे जारी पूर्वानुमान में स्थानीय निकाय ने कहा कि मौसम विज्ञानियों ने अगले तीन घंटों के दौरान मुंबई और पड़ोसी ठाणे और रायगढ़ जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान बिजली चमकने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आईएमडी मुंबई के सीनियर अधिकारी ने कहा, 'मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जो सोमवार सुबह 11:30 बजे तक लागू रहेगा।' उन्होंने बताया कि वे मौसम की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी।

भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान

आईएमडी ने महानगर और उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही, गरज-चमक और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पिछले 24 घंटे में दक्षिण मुंबई स्थित कोलाबा वेधशाला में 134.4 मिलीमीटर, जबकि उपनगरों में स्थित सांताक्रूज वेधशाला में 73.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। स्थानीय निकाय के अनुसार, सोमवार सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में महानगर में औसतन 111.19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद पूर्वी उपनगरों में 76.46 मिलीमीटर और पश्चिमी उपनगरों में 74.15 मिलीमीटर बारिश हुई। आईएमडी ने पालघर, पुणे, अहिल्यानगर और बीड जिलों के लिए भारी बारिश का अनुमान है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष महाराष्ट्र में हल्की बारिश या शुष्क मौसम रहने की संभावना है।