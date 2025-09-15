मुंबई में हो रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट; ये इलाके ज्यादा प्रभावित

सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जो सोमवार सुबह 11:30 बजे तक लागू रहेगा।’ वे मौसम की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी।

आधी रात के आसपास गरज-चमक के साथ शुरू हुई भारी बारिश सुबह भी जारी रही, जिससे किंग्स सर्कल, लालबाग, वर्ली, दादर, परेल, कुर्ला और अन्य निचले इलाकों में जलभराव हो गया। सुबह साढ़े 8 बजे जारी पूर्वानुमान में स्थानीय निकाय ने कहा कि मौसम विज्ञानियों ने अगले तीन घंटों के दौरान मुंबई और पड़ोसी ठाणे और रायगढ़ जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान बिजली चमकने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आईएमडी मुंबई के सीनियर अधिकारी ने कहा, 'मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जो सोमवार सुबह 11:30 बजे तक लागू रहेगा।' उन्होंने बताया कि वे मौसम की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी।