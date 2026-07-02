मुंबई में भारी बारिश के बीच दर्दनाक हादसा, खुले मैनहोल में गिरा शख्स; मौत
मुंबई के साकीनाका इलाके में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। मैनहोल का ढक्कन खुले रहने की वजह से एक शख्स इसमें गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई।
Mumbai Rains: मुंबई में मॉनसून के चलते भारी बारिश हो रही है। गुरुवार को यहां के साकीनाका इलाके में एक हादसा हो गया। मैनेटेंस के लिए खोले गए मैनहोल में एक शख्स गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया यह घटना गुरुवार दोपहर को 12.26 मिनट पर खैरानी रोड पर स्थित सन्मन होटल के पास हुई।
अधिकारियों के अनुसार, मैनटेंस के काम के लिए एक प्राइवेट एजेंसी के तीन कर्मचारियों ने मैनहोल का ढक्कन खोल दिया था। दावा है कि इसी दौरान, शख्स मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए चल रहा था, तभी अचानक से वह मैनहोल में गिर गया। वहां काम कर रहे वर्कर्स ने तुरंत नीचे सीढ़ी डाली और उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काफी समय तक ढूंढ नहीं सके। सिर्फ उसका छाता और चप्पल ही बरामद हो सके।
इस घटना पर BMC ने कहा, ''गुरुवार को साकीनाका में एसजे स्टूडियो के पास खैरानी रोड पर मेंटेनेंस के काम के दौरान मोबाइल फोन पर बात करते हुए एक आदमी खुले मैनहोल में गिर गया। अधिकारियों के मुताबिक, ड्रेनेज मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों ने मैनहोल का ढक्कन हटाया था। बाद में, बॉडी मिली और फायर ब्रिगेड के लोगों ने उसे निकालने का काम शुरू किया। आगे की जांच चल रही है।''
काफी मशक्कत के बाद मिल सका शव
नाले में पानी का बहाव इतनी तेज था कि कुछ ही समय में शख्स वहां से बहकर दूसरी जगह चला गया। शुरुआत में यह पता ही नहीं चल सका कि शख्स किस दिशा में बह गया है। उसे ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन दल और नगर निगम की आपदा प्रबंधन टीम ने खोज एवं बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया। उपमहापौर संजय घाडी ने कहा कि इस मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने ठेकेदार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे गैर-इरादतन हत्या का मामला बताया।
मुंबई में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी
मुंबई में गुरुवार को भारी बरसात हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। मॉनसून में मुंबई में हर साल भारी बारिश होती है, जिससे सड़कें लबालब पानी से भर जाती हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अंधेरी, दादर, परेल, चेंबूर, किंग्स सर्किल जैसे इलाकों में जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में 130एमएम से अधिक और पूर्वी उपनगरों के कुछ हिस्सों में 160 एमएम से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश की वजह से सड़क ट्रैफिक में रुकावट आई और कई हिस्सों में नॉर्मल मूवमेंट पर असर पड़ा।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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