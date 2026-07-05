Mumbai Rains: जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलो; मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, स्कूल-कॉलेज सब बंद
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है तथा भारी बारिश होने और तेज हवा चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बयान में कहा गया है कि सरकारी और निजी दफ्तर सामान्य रूप से काम करेंगे।
Mumbai Rains: भारी बारिश के 'ऑरेंज अलर्ट' को ध्यान में रखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मुंबई में सोमवार को सभी सरकारी, निजी और नगर निकाय द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश जारी किए। मुंबई में बीते दिन से भारी बारिश हो रही है। बीएमसी ने रविवार शाम जारी एक बयान में कहा कि यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है तथा भारी बारिश होने और तेज हवा चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बयान में कहा गया है कि सरकारी और निजी दफ्तर सामान्य रूप से काम करेंगे। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें। मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बहुत भारी बारिश हो रही है जिससे सड़कों पर जलभराव हो गया है और पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। 30 जून से अब तक इन घटनाओं में एक स्कूली छात्र समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी है।
ठाणे में भारी बारिश से एक लड़का नदी में डूबा
महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिलों में रविवार को मूसलाधार बारिश के कारण 17 वर्षीय एक किशोर नदी में डूब गया जबकि एक बालकनी का हिस्सा ढह जाने से दो लोग घायल हो गये। अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण दोनों जिलों में कई इमारतों के क्षतिग्रस्त होने और पेड़ गिरने की कई घटनाएं हुईं। उन्होंने बताया कि नवी मुंबई के वाशी इलाके में स्थित राम निवास इमारत की दूसरी मंजिल की बालकनी का एक हिस्सा ढह गया और इसका मलबा एक पुरुष और एक महिला पर गिर गया।
17 वर्षीय एक लड़का डूब गया
उन्होंने कहा, ''घायल महिला को तुरंत निकटवर्ती एक निजी अस्पताल ले जाया गया जबकि घायल पुरुष को इलाज के लिए वाशी स्थित एनएमएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया।'' अधिकारियों ने कहा कि शाम को भिवंडी शहर में उफनाई कामवारी नदी में 17 वर्षीय एक लड़का डूब गया। उन्होंने बताया कि गायबी नगर का निवासी यह किशोर अपने दोस्तों के साथ केकड़े पकड़ने के लिए नदी किनारे गया था, तभी तेज धारा उसे बहा ले गई। उन्होंने बताया कि उसकी तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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