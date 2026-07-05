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Mumbai Rains: जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलो; मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, स्कूल-कॉलेज सब बंद

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है तथा भारी बारिश होने और तेज हवा चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बयान में कहा गया है कि सरकारी और निजी दफ्तर सामान्य रूप से काम करेंगे।

Mumbai Rains: जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलो; मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, स्कूल-कॉलेज सब बंद

Mumbai Rains: भारी बारिश के 'ऑरेंज अलर्ट' को ध्यान में रखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मुंबई में सोमवार को सभी सरकारी, निजी और नगर निकाय द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश जारी किए। मुंबई में बीते दिन से भारी बारिश हो रही है। बीएमसी ने रविवार शाम जारी एक बयान में कहा कि यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है तथा भारी बारिश होने और तेज हवा चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बयान में कहा गया है कि सरकारी और निजी दफ्तर सामान्य रूप से काम करेंगे। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें। मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बहुत भारी बारिश हो रही है जिससे सड़कों पर जलभराव हो गया है और पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं। 30 जून से अब तक इन घटनाओं में एक स्कूली छात्र समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी है।

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ठाणे में भारी बारिश से एक लड़का नदी में डूबा

महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिलों में रविवार को मूसलाधार बारिश के कारण 17 वर्षीय एक किशोर नदी में डूब गया जबकि एक बालकनी का हिस्सा ढह जाने से दो लोग घायल हो गये। अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण दोनों जिलों में कई इमारतों के क्षतिग्रस्त होने और पेड़ गिरने की कई घटनाएं हुईं। उन्होंने बताया कि नवी मुंबई के वाशी इलाके में स्थित राम निवास इमारत की दूसरी मंजिल की बालकनी का एक हिस्सा ढह गया और इसका मलबा एक पुरुष और एक महिला पर गिर गया।

17 वर्षीय एक लड़का डूब गया

उन्होंने कहा, ''घायल महिला को तुरंत निकटवर्ती एक निजी अस्पताल ले जाया गया जबकि घायल पुरुष को इलाज के लिए वाशी स्थित एनएमएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया।'' अधिकारियों ने कहा कि शाम को भिवंडी शहर में उफनाई कामवारी नदी में 17 वर्षीय एक लड़का डूब गया। उन्होंने बताया कि गायबी नगर का निवासी यह किशोर अपने दोस्तों के साथ केकड़े पकड़ने के लिए नदी किनारे गया था, तभी तेज धारा उसे बहा ले गई। उन्होंने बताया कि उसकी तलाश की जा रही है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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