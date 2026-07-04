Mumbai Rains: मुंबई में भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी; कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा
अंधेरी सबवे, माटुंगा में सेनापति बापट मार्ग और NM जोशी मार्ग, साथ ही ठाणे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण पानी भर गया। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने मुंबईकरों से अंधेरी सबवे का इस्तेमाल न करने की अपील की।
Mumbai Rains: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। पूरे शहर में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और ठाणे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बरसात के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, जबकि ट्रैफिक की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। शाम साढ़े पांच बजे तक, मुंबई के राम मंदिर में 206.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद विक्रोली में 188 mm, सांताक्रूज में 164.1 mm, विद्याविहार में 126 mm, बांद्रा में 112 mm और सायन में 100 mm बारिश हुई। बायकुला और कोलाबा में 70.5 mm और 70.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई।
अंधेरी सबवे, माटुंगा में सेनापति बापट मार्ग और NM जोशी मार्ग, साथ ही ठाणे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण पानी भर गया। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने मुंबईकरों से अंधेरी सबवे का इस्तेमाल न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सबवे में पानी भरने का पक्का हल निकालेगी। पटेल ने ANI को बताया, "मैं पिछले तीन सेशन से सदन में अंधेरी सबवे का मुद्दा उठा रहा हूं। हमें IIT से दो-तीन ऑप्शन मिले हैं। टेंडर जारी होने के बाद बारिश के बाद अंधेरी सबवे पर काम शुरू होगा। मैं सभी मुंबईकरों और अंधेरी के लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछले तीन दिनों में तेज बारिश को देखते हुए, मैं आपसे सच में रिक्वेस्ट करता हूं कि अंधेरी सबवे का इस्तेमाल न करें।"
मदद के लिए रेस्क्यू टीम तैनात
विधायक ने आगे कहा, "क्योंकि गोखले ब्रिज एक दूसरा रास्ता है, इसलिए कृपया अगले तीन दिनों तक उसका इस्तेमाल करें। बारिश कम होने के बाद अंधेरी सबवे पर काम शुरू होगा, जिसका टेंडर अगले महीने होगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र सरकार अंधेरी सबवे के लिए जल्द से जल्द पक्का हल निकालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।" राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर गिरीश महाजन ने लोगों से कहा है कि अगर बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू टीम तैनात कर दी गई हैं और सड़कों से ट्रैफिक हटाया जा रहा है।
मुंबई में स्कूल, कॉलेज बंद
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा अत्यधिक भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी किए जाने के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने शनिवार को महानगर के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में दोपहर की पाली के लिए अवकाश घोषित कर दिया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के एक प्रवक्ता ने बताया कि अत्यधिक भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि शहर के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बीएमसी ने नागरिकों से जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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