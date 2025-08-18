यहां 20 करोड़ के फ्लैट हैं, मुंबई की बारिश से दुर्दशा; सोशल मीडिया पर भड़का लोगों का गुस्सा

मुंबई में बारिश का कहर जारी है। जगह-जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इन इलाकों में फंसे लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इनमें से कुछ इलाके तो बेहद प्रीमियम हैं, जहां फ्लैट्स की कीमत 20 करोड़ रुपए तक है।

सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपने इलाकों की फोटो और वीडियो अपलोड करके समस्या बयां कर रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। वहीं, बीएमसी ने स्कूलों को बंद किए जाने का ऐलान कर दिया है।

बारिश के पानी में फंसे बच्चे

अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड का एक विजुअल सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि मर्सिडीज कार पानी के अंदर फंसी हुई है। इसी तरह एक और यूजर ने सोशल मीडिया पर रोष जताया है। उसने लिखा है कि यह दक्षिण मुंबई का प्रभादेवी है, जहां लोग 15-20 करोड़ रुपए के फ्लैट खरीदते हैं।



वहीं, एक अन्य वीडियो में स्कूली बच्चे बसों में फंसे हुए हैं। यह वीडियो गांधी मार्केट स्थित किंग्स सर्किल का है। मुंबई पुलिस ने इन बच्चों को यहां से सुरक्षित निकालकर माटुंगा पुलिस स्टेशन पहुंचाया।

ट्रैफिक में रेंग रहे वाहन

वॉटरलॉगिंग और उसमें फंसे ट्रैफिक के वीडियो बांद्रा और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे से भी आए हैं। यहां पर गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी रेंग रही हैं। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों में अगले दो दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अभी तक के आंकड़ों मुताबिक उपनगरीय सांताक्रूज स्टेशन पर 99 एमएम की बारिश हुई है।