आज होगी भारी बारिश, मुंबई में मौसम विभाग का अलर्ट; लोगों को सावधान रहने की सलाह

कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कोंकण और आसपास के घाट क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में 27-28 सितंबर को भारी बारिश होगी।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 09:23 AM
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 27 सितंबर से भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद 28 और 29 सितंबर तक स्थिति और बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि वीकेंड में 300-400 मिलीमीटर की अत्यधिक भारी वर्षा होगी, जिससे शहर भर में त्योहारों के आयोजन प्रभावित हो सकते हैं। आईएमडी के पूर्वानुमानों के अनुसार 27 सितंबर से मुंबई में बारिश की तीव्रता चरम पर होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अवदाब में तब्दील होगा, जो 27 सितंबर की सुबह के आसपास दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करेगा।

इस मौसम प्रणाली से भारी वर्षा होने के आसार हैं। कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कोंकण और आसपास के घाट क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में 27 और 28 सितंबर को भारी बारिश होगी। ऑरेंज अलर्ट अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना दर्शाता है, जिससे जलभराव, यातायात बाधित और लोकल ट्रेनों में देरी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमानकर्ता रुशिकेश अग्रे ने चेतावनी दी कि 27-28 सितंबर से मुंबई में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। कई मौसम मॉडल निम्न-दाब प्रणाली के प्रक्षेप पथ के दक्षिण की ओर बदलाव के कारण 27-29 सितंबर के दौरान भारी वर्षा की भविष्यवाणी कर रहे हैं।

नागरिकों के लिए जारी हुई सलाह

इस मौसम प्रणाली से पहले ही मुंबई में मध्यम बारिश हो रही है। आईएमडी ने निचले शहरी इलाकों में स्थानीय जलप्लावन और बाढ़, कमज़ोर पेड़ों के उखड़ने, पुरानी संरचनाओं के ढहने, सड़क, रेल, हवाई और नौका परिवहन में व्यवधान की आशंका जताई है। तट पर समुद्र की स्थिति खराब रहने और कोंकण के तटीय जिलों में तूफानी मौसम की संभावना है। उच्च ज्वार की स्थिति बारिश के प्रभाव को और बढ़ा सकती है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा करने से पहले यातायात की स्थिति की जांच करें, यातायात संबंधी सलाह का पालन करें, कमजोर ढांचों से बचें और गरज के दौरान खुले क्षेत्रों में काम करने से बचें। लोगों को गरज के दौरान ऊंचे पेड़ों और ढांचों के नीचे शरण लेने से भी सावधान किया जाता है। बिजली गिरने के दौरान बिजली के उपकरणों को बंद करने की सलाह दी जाती है।