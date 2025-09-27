आज होगी भारी बारिश, मुंबई में मौसम विभाग का अलर्ट; लोगों को सावधान रहने की सलाह

कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कोंकण और आसपास के घाट क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में 27-28 सितंबर को भारी बारिश होगी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 27 सितंबर से भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद 28 और 29 सितंबर तक स्थिति और बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि वीकेंड में 300-400 मिलीमीटर की अत्यधिक भारी वर्षा होगी, जिससे शहर भर में त्योहारों के आयोजन प्रभावित हो सकते हैं। आईएमडी के पूर्वानुमानों के अनुसार 27 सितंबर से मुंबई में बारिश की तीव्रता चरम पर होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अवदाब में तब्दील होगा, जो 27 सितंबर की सुबह के आसपास दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करेगा।

इस मौसम प्रणाली से भारी वर्षा होने के आसार हैं। कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कोंकण और आसपास के घाट क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में 27 और 28 सितंबर को भारी बारिश होगी। ऑरेंज अलर्ट अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना दर्शाता है, जिससे जलभराव, यातायात बाधित और लोकल ट्रेनों में देरी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमानकर्ता रुशिकेश अग्रे ने चेतावनी दी कि 27-28 सितंबर से मुंबई में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। कई मौसम मॉडल निम्न-दाब प्रणाली के प्रक्षेप पथ के दक्षिण की ओर बदलाव के कारण 27-29 सितंबर के दौरान भारी वर्षा की भविष्यवाणी कर रहे हैं।