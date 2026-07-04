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Mumbai Rain Alert: मुंबई में अगले 3 घंटे भारी, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट; लोकल ट्रेन और ट्रैफिक का हाल

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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Mumbai Rain Alert: मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए IMD का रेड अलर्ट। अगले कुछ घंटों में 60 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं और होगी भारी बारिश। जानें लोकल ट्रेन, ट्रैफिक और हाई टाइड का ताजा अपडेट।

Mumbai Rain Alert: मुंबई में अगले 3 घंटे भारी, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट; लोकल ट्रेन और ट्रैफिक का हाल

Mumbai Rain Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और उसके पड़ोसी जिलों- ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की चेतावनी दी है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है।

मौसम और हवाओं का ताजा अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, मुंबई और इसके उपनगरों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, कुछ इलाकों में दिन के समय अत्यधिक भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया है।

कहां कितनी हुई बारिश?

शनिवार सुबह 8 बजे तक (पिछले 24 घंटों में) बारिश के आंकड़े इस प्रकार हैं। सांताक्रूज वेधशाला में 109.6 मिमी और कोलाबा में 90.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इस सीजन में (3 जुलाई तक) सांताक्रूज में कुल 928.9 मिमी बारिश हो चुकी है, जो इसके सालाना औसत का 40.06% है। कोलाबा में यह आंकड़ा 870.9 मिमी (41.57%) है। गौरतलब है कि इस साल की बारिश 2025 की इसी अवधि की तुलना में काफी अधिक है।

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24 घंटे में मुंबई में औसतन 98.80 मिमी, पूर्वी उपनगरों में 98.39 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 93.73 मिमी बारिश हुई। पश्चिमी उपनगर के खार में सबसे ज्यादा 150.6 मिमी और बांद्रा में 146 मिमी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी उपनगर में घाटकोपर (143 मिमी) और प्रभादेवी (141.8 मिमी) सबसे आगे रहे।

ट्रैफिक, लोकल ट्रेन और जलभराव का हाल

राहत की बात यह है कि शनिवार सुबह तक शहर या उपनगरों में कहीं भी जलभराव की कोई सक्रिय शिकायत नहीं मिली है। बीएमसी के मुताबिक, सुबह 9 बजे तक सेंट्रल और वेस्टर्न दोनों रेलवे लाइनों पर लोकल ट्रेनें और सड़कों पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा था।

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हादसे और नुकसान: पेड़ गिरने और शॉर्ट सर्किट की शिकायतें

भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण बीएमसी को कई छोटी घटनाओं की शिकायतें मिली हैं। पेड़ और डालियां गिरने की 91 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें सबसे ज्यादा 50 मामले पश्चिमी उपनगर से आए। सड़कों को साफ करने का काम जारी है।

शहर में शॉर्ट सर्किट की 30 घटनाएं दर्ज की गईं। संबंधित बिजली अधिकारियों को सूचित कर आपातकालीन टीमें तैनात कर दी गई हैं। मुंबई भर में मकान या दीवार के आंशिक रूप से गिरने की 19 रिपोर्टें सामने आई हैं। प्रभावित स्थानों पर तुरंत मदद भेज दी गई है।

समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट

समुद्र में उठने वाली लहरों को लेकर भी प्रशासन अलर्ट पर है। शनिवार (4 जुलाई) दोपहर 2:50 बजे 4.26 मीटर ऊंची लहरें (High Tide) उठने का अनुमान है। इसके बाद रात 8:56 बजे लो टाइड (1.66 मीटर) आएगा। रविवार को भी तड़के 2:52 बजे और दोपहर 3:22 बजे (4.19 मीटर) हाई टाइड की चेतावनी दी गई है।

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मुंबई की झीलों में पानी का स्तर

मुंबई को पीने का पानी सप्लाई करने वाली सात झीलों (अपर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार और तुलसी) में 4 जुलाई 2026 की सुबह तक कुल जल भंडार 1,36,137 मिलियन लीटर था। यह आंकड़ा 2024 की इसी तारीख (1,24,343 मिलियन लीटर) से अधिक है, लेकिन 2025 की इसी अवधि (7,34,562 मिलियन लीटर) की तुलना में काफी कम है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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