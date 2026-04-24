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क्या भाजपा की रैली में मंत्री से भिड़ने वाली महिला पर दर्ज हुई FIR? मुंबई पुलिस का आया जवाब

Apr 24, 2026 09:12 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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यह पूरा मामला मुंबई के वर्ली इलाके में हुई भाजपा रैली से जुड़ा है, जहां भारी ट्रैफिक जाम लग गया था। इसी दौरान एक महिला ने गुस्से में मंत्री गिरीश महाजन का सामना किया और रैली के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी पर सवाल उठाए।

क्या भाजपा की रैली में मंत्री से भिड़ने वाली महिला पर दर्ज हुई FIR? मुंबई पुलिस का आया जवाब

मुंबई में भाजपा की रैली के दौरान मंत्री गिरीश महाजन से भिड़ने वाली महिला को लेकर फैली खबरों पर पुलिस ने स्थिति साफ कर दी है। मुंबई पुलिस ने कहा कि इस मामले में महिला के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हालांकि, इस घटना को लेकर एक शिकायत जरूर दी गई थी, लेकिन उसे FIR में तब्दील नहीं किया गया।

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यह पूरा मामला मुंबई के वर्ली इलाके में हुई भाजपा रैली से जुड़ा है, जहां भारी ट्रैफिक जाम लग गया था। इसी दौरान एक महिला ने गुस्से में मंत्री गिरीश महाजन का सामना किया और रैली के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी पर सवाल उठाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें महिला ट्रैफिक जाम को लेकर नाराजगी जताती नजर आई।

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पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा

घटना के बाद कानून की छात्रा जेन सदावर्ते ने वर्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि महिला ने पुलिसकर्मियों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

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हालांकि, मुंबई पुलिस ने इन दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि केवल शिकायत दर्ज हुई है, एफआईआर नहीं। पुलिस ने लोगों से अपील भी की कि वे बिना पुष्टि के भ्रामक जानकारी न फैलाएं। इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक रैलियों के कारण आम जनता को होने वाली परेशानियों और सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है।

Niteesh Kumar

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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