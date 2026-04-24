क्या भाजपा की रैली में मंत्री से भिड़ने वाली महिला पर दर्ज हुई FIR? मुंबई पुलिस का आया जवाब
यह पूरा मामला मुंबई के वर्ली इलाके में हुई भाजपा रैली से जुड़ा है, जहां भारी ट्रैफिक जाम लग गया था। इसी दौरान एक महिला ने गुस्से में मंत्री गिरीश महाजन का सामना किया और रैली के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी पर सवाल उठाए।
मुंबई में भाजपा की रैली के दौरान मंत्री गिरीश महाजन से भिड़ने वाली महिला को लेकर फैली खबरों पर पुलिस ने स्थिति साफ कर दी है। मुंबई पुलिस ने कहा कि इस मामले में महिला के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हालांकि, इस घटना को लेकर एक शिकायत जरूर दी गई थी, लेकिन उसे FIR में तब्दील नहीं किया गया।
यह पूरा मामला मुंबई के वर्ली इलाके में हुई भाजपा रैली से जुड़ा है, जहां भारी ट्रैफिक जाम लग गया था। इसी दौरान एक महिला ने गुस्से में मंत्री गिरीश महाजन का सामना किया और रैली के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी पर सवाल उठाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें महिला ट्रैफिक जाम को लेकर नाराजगी जताती नजर आई।
पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा
घटना के बाद कानून की छात्रा जेन सदावर्ते ने वर्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि महिला ने पुलिसकर्मियों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
हालांकि, मुंबई पुलिस ने इन दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि केवल शिकायत दर्ज हुई है, एफआईआर नहीं। पुलिस ने लोगों से अपील भी की कि वे बिना पुष्टि के भ्रामक जानकारी न फैलाएं। इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक रैलियों के कारण आम जनता को होने वाली परेशानियों और सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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