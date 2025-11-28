Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Mumbai Police rescued five-year-old girl kidnapped and sold by maternal uncle aunt
मामा-मामी ने बच्ची को 90 हजार में बेचा, खरीदार ने उसे 1 लाख 80 हजार में बेच दिया; बड़ा खुलासा

मामा-मामी ने बच्ची को 90 हजार में बेचा, खरीदार ने उसे 1 लाख 80 हजार में बेच दिया; बड़ा खुलासा

संक्षेप:

पुलिस की तत्परता के चलते 25 नवंबर को बच्ची को सकुशल बरामद कर मुंबई लाया गया। मालूम काफी डरी और सहमी हुई थी। पुलिस अधिकारी ने बच्ची को चॉकलेट देकर ढाढस बंधाया और फिर उसे उसकी मां के हवाले कर दिया गया।

Fri, 28 Nov 2025 09:52 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
मुंबई पुलिस ने 5 साल की मासूम बच्ची के अपहरण मामले का पर्दाफाश किया है। पीड़िता को मानव तस्करी का शिकार होने से बचा लिया गया। बच्ची को उसके मामा-मामी ने ही आधी रात को वाकोला से अगवा कर लिया था और उसे 90 हजार रुपये में बेच दिया था। खरीदार ने बच्ची को दोगुनी कीमत यानी 1 लाख 80 हजार रुपये में किसी और को बेच दिया। वकोला पुलिस स्टेशन की टीम ने बच्ची के लापता होने की शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की। शुरुआती जांच-पड़ताप में बच्ची का पता पनवेल में मिला।

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की तत्परता के चलते 25 नवंबर को बच्ची को सकुशल बरामद कर मुंबई लाया गया। मालूम काफी डरी और सहमी हुई थी। पुलिस अधिकारी ने बच्ची को चॉकलेट देकर ढाढस बंधाया और फिर उसे उसकी मां के हवाले कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुद पूरे मामले की जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया, '5 साल की बच्ची के अपहरण और तस्करी के मामले में पुलिस ने बच्ची का पता लगाया है। साथ ही, पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।'

पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला कि बच्ची के मामा-मामी ने आधी रात को उसे अगवा किया। इसके बाद 90 हजार रुपये में उसे बेच दिया। खरीदार ने बच्ची को 1 लाख 80 हजार रुपये में किसी और को बेच दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए वाकोला पुलिस ने बच्ची को पनवेल से रेस्क्यू किया और सुरक्षित उसकी मां को सौंप दिया।' पुलिस ने इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी से पूछताछ जारी है और इनके पुराने अपराधों का पता लगाया जा रहा है। बच्ची अब अपनी मां के पास पूरी तरह सुरक्षित है।

