मुंबई में CJP के सपोर्ट को लेकर एक्शन, शिवाजी पार्क में प्रदर्शन बुलाने वालों पर FIR
पुलिस उन हालात की जांच कर रही है जिनमें यह भीड़ इकट्ठा हुई थी और यह भी कि क्या सार्वजनिक सभाओं से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया था। तीसरा मामला उन प्रदर्शनों से जुड़ा है जो मुख्य कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी जारी था।
मुंबई पुलिस ने दादर के शिवाजी पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। यह प्रदर्शन सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को नई दिल्ली के जंतर-मंतर से अस्पताल ले जाए जाने से जुड़ा हुआ था। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पहला मामला अधिकारियों से जरूरी मंजूरी लिए बिना सार्वजनिक सभा आयोजित करने के आरोप में दर्ज किया गया है। दूसरा मामला समर्थकों व आम लोगों से विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर एकत्र होने की अपील से जुड़ा है जबकि इस कार्यक्रम के लिए कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं ली गई थी। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हुआ था।
पुलिस उन हालात की जांच कर रही है जिनमें यह भीड़ इकट्ठा हुई थी और यह भी कि क्या सार्वजनिक सभाओं से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया था। तीसरा मामला उन प्रदर्शनों से जुड़ा है जो मुख्य कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी दादर इलाके में कई जगहों पर जारी था। पुलिस के अनुसार, छात्रों और समर्थकों के समूह सड़कों पर डटे रहे, जिसके कारण शिवाजी पार्क और आस-पास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया और गाड़ियों का आवागमन बाधित हुआ।
अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई
अधिकारियों ने बताया कि तीनों मामलों में कानून की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं और जांच चल रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि अब तक किसी भी मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं, भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बान ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की युवाओं को उकसाने और अशांति फैलाने की कोशिशें कभी भी सफल नहीं होगी। बान ने सोमवार को भाजपा के राज्य मुख्यालय में देश भर के देश भक्त युवाओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही। उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन की चर्चा करते हुए पुलिस के अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही।
बीजेपी प्रवक्ता नवनाथ बान ने कहा है कि 'स्टार्ट-अप इंडिया' हो या 'मेक इन इंडिया', इन सभी में युवाओं काफी भागीदारी रही है और इसलिए राउत की युवाओं के मन में आग लगाने और देश में अशांति फैलाने की ऐसी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। बान ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे की आलोचना करते हुए उन पर शिवाजी पार्क में एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान अपनी भगवा टोपी उतारने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पहले उनके भगवा विचारधारा को छोड़ने और सम्मानित बालासाहेब ठाकरे के आदर्शों को नकारने की बात कही। बान ने कहा कि अब उन्हें भगवा टोपी भी पसंद नहीं आ रही रही है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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