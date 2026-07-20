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मुंबई में CJP के सपोर्ट को लेकर एक्शन, शिवाजी पार्क में प्रदर्शन बुलाने वालों पर FIR

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस उन हालात की जांच कर रही है जिनमें यह भीड़ इकट्ठा हुई थी और यह भी कि क्या सार्वजनिक सभाओं से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया था। तीसरा मामला उन प्रदर्शनों से जुड़ा है जो मुख्य कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी जारी था।

मुंबई में CJP के सपोर्ट को लेकर एक्शन, शिवाजी पार्क में प्रदर्शन बुलाने वालों पर FIR

मुंबई पुलिस ने दादर के शिवाजी पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। यह प्रदर्शन सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को नई दिल्ली के जंतर-मंतर से अस्पताल ले जाए जाने से जुड़ा हुआ था। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पहला मामला अधिकारियों से जरूरी मंजूरी लिए बिना सार्वजनिक सभा आयोजित करने के आरोप में दर्ज किया गया है। दूसरा मामला समर्थकों व आम लोगों से विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर एकत्र होने की अपील से जुड़ा है जबकि इस कार्यक्रम के लिए कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं ली गई थी। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हुआ था।

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पुलिस उन हालात की जांच कर रही है जिनमें यह भीड़ इकट्ठा हुई थी और यह भी कि क्या सार्वजनिक सभाओं से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया था। तीसरा मामला उन प्रदर्शनों से जुड़ा है जो मुख्य कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी दादर इलाके में कई जगहों पर जारी था। पुलिस के अनुसार, छात्रों और समर्थकों के समूह सड़कों पर डटे रहे, जिसके कारण शिवाजी पार्क और आस-पास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया और गाड़ियों का आवागमन बाधित हुआ।

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अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई

अधिकारियों ने बताया कि तीनों मामलों में कानून की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं और जांच चल रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि अब तक किसी भी मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं, भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बान ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की युवाओं को उकसाने और अशांति फैलाने की कोशिशें कभी भी सफल नहीं होगी। बान ने सोमवार को भाजपा के राज्य मुख्यालय में देश भर के देश भक्त युवाओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही। उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन की चर्चा करते हुए पुलिस के अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही।

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बीजेपी प्रवक्ता नवनाथ बान ने कहा है कि 'स्टार्ट-अप इंडिया' हो या 'मेक इन इंडिया', इन सभी में युवाओं काफी भागीदारी रही है और इसलिए राउत की युवाओं के मन में आग लगाने और देश में अशांति फैलाने की ऐसी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। बान ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे की आलोचना करते हुए उन पर शिवाजी पार्क में एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान अपनी भगवा टोपी उतारने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पहले उनके भगवा विचारधारा को छोड़ने और सम्मानित बालासाहेब ठाकरे के आदर्शों को नकारने की बात कही। बान ने कहा कि अब उन्हें भगवा टोपी भी पसंद नहीं आ रही रही है।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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