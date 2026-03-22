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डांस अकादमी की आड़ में चल रहा था वेश्यावृत्ति रैकेट, पुलिस ने छापा मारकर 25 महिलाओं को बचाया

Mar 22, 2026 10:55 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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शुरुआती जांच से पता चला है कि स्वरांजली कला केंद्र और पास के स्वागत लॉज से जुड़े लोग महिलाओं की तस्करी में शामिल थे। ये लोग नृत्य सिखाने के बहाने महिलाओं को लुभाते थे और उन्हें देह व्यापार में धकेल देते थे। 

डांस अकादमी की आड़ में चल रहा था वेश्यावृत्ति रैकेट, पुलिस ने छापा मारकर 25 महिलाओं को बचाया

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में डांस अकादमी की आड़ में चल रहे वेश्यावृत्ति रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने हार्मनी फाउंडेशन और एक्सोडस रोड इंडिया फाउंडेशन जैसी गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से मोडनिंब गांव स्थित स्वरांजली कला केंद्र पर छापेमारी की। सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 25 महिलाओं को बचाया गया, जिनमें से एक पश्चिम बंगाल की निवासी थी। इन महिलाओं को विभिन्न जिलों और राज्यों से मानव तस्करी के जरिए लाकर यहां फंसाया गया था। पुलिस ने इस ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपियों पर मानव तस्करी का गंभीर आरोप लगा है।

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शुरुआती जांच से पता चला है कि स्वरांजली कला केंद्र और पास के स्वागत लॉज से जुड़े लोग महिलाओं की तस्करी में शामिल थे। ये लोग नृत्य सिखाने के बहाने महिलाओं को लुभाते थे और उन्हें देह व्यापार में धकेल देते थे। छापेमारी से पहले एक जाली ग्राहक के माध्यम से पुलिस ने साक्ष्यों को जुटाया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में यह ऑपरेशन सफलता से अंजाम दिया गया। बचाई गई महिलाओं को तत्काल पुनर्वास गृह में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनकी सुरक्षा और देखभाल की जा रही है। यह मामला मानव तस्करी और महिलाओं के शोषण की गंभीर समस्या को उजागर करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल चुकी है।

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कैसे हुआ मामले का खुलासा

हार्मनी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. अब्राहम मथाई ने बताया कि जांच में यह सामने आया कि कला केंद्र का इस्तेमाल केवल दिखावे के रूप में किया जा रहा था। संगठन लंबे समय से ऐसी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और पुलिस के साथ मिलकर इस रैकेट को उजागर करने में सफल हुए। इस तरह के ऑपरेशन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मिसाल पेश करते हैं। बचाई गई महिलाओं में से अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से थीं, जिन्हें झूठे वादों से फंसाया गया।

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पुलिस और एनजीओ की टीम ने मिलकर न केवल महिलाओं को मुक्त कराया, बल्कि पूरे नेटवर्क की जानकारी भी जुटाई है। यह घटना समाज में छिपे हुए शोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का अहम कदम है। सोलापुर पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। महिलाओं की तस्करी रोकने के लिए सतर्कता और सामुदायिक सहयोग की जरूरत है। पुनर्वास गृह में इन महिलाओं को मनोवैज्ञानिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और कानूनी मदद उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे सामान्य जीवन में लौट सकें।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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