डांस अकादमी की आड़ में चल रहा था वेश्यावृत्ति रैकेट, पुलिस ने छापा मारकर 25 महिलाओं को बचाया

शुरुआती जांच से पता चला है कि स्वरांजली कला केंद्र और पास के स्वागत लॉज से जुड़े लोग महिलाओं की तस्करी में शामिल थे। ये लोग नृत्य सिखाने के बहाने महिलाओं को लुभाते थे और उन्हें देह व्यापार में धकेल देते थे।

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में डांस अकादमी की आड़ में चल रहे वेश्यावृत्ति रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने हार्मनी फाउंडेशन और एक्सोडस रोड इंडिया फाउंडेशन जैसी गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से मोडनिंब गांव स्थित स्वरांजली कला केंद्र पर छापेमारी की। सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 25 महिलाओं को बचाया गया, जिनमें से एक पश्चिम बंगाल की निवासी थी। इन महिलाओं को विभिन्न जिलों और राज्यों से मानव तस्करी के जरिए लाकर यहां फंसाया गया था। पुलिस ने इस ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपियों पर मानव तस्करी का गंभीर आरोप लगा है।

शुरुआती जांच से पता चला है कि स्वरांजली कला केंद्र और पास के स्वागत लॉज से जुड़े लोग महिलाओं की तस्करी में शामिल थे। ये लोग नृत्य सिखाने के बहाने महिलाओं को लुभाते थे और उन्हें देह व्यापार में धकेल देते थे। छापेमारी से पहले एक जाली ग्राहक के माध्यम से पुलिस ने साक्ष्यों को जुटाया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में यह ऑपरेशन सफलता से अंजाम दिया गया। बचाई गई महिलाओं को तत्काल पुनर्वास गृह में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनकी सुरक्षा और देखभाल की जा रही है। यह मामला मानव तस्करी और महिलाओं के शोषण की गंभीर समस्या को उजागर करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल चुकी है।

कैसे हुआ मामले का खुलासा

हार्मनी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. अब्राहम मथाई ने बताया कि जांच में यह सामने आया कि कला केंद्र का इस्तेमाल केवल दिखावे के रूप में किया जा रहा था। संगठन लंबे समय से ऐसी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और पुलिस के साथ मिलकर इस रैकेट को उजागर करने में सफल हुए। इस तरह के ऑपरेशन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मिसाल पेश करते हैं। बचाई गई महिलाओं में से अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से थीं, जिन्हें झूठे वादों से फंसाया गया।