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लॉक-अप में लंबे कपड़े पहनने की नहीं होगी इजाजत, मुंबई पुलिस ने क्यों लिया यह फैसला

Apr 26, 2026 03:15 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कपड़े खासतौर पर इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति उनका इस्तेमाल फंदा बनाकर आत्महत्या करने के लिए न कर सके। लंबे कपड़े, कॉलर या पैंट के हिस्सों को जोखिम भरा माना गया है।

लॉक-अप में लंबे कपड़े पहनने की नहीं होगी इजाजत, मुंबई पुलिस ने क्यों लिया यह फैसला

मुंबई पुलिस ने हिरासत में होने वाली आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत अब लॉक-अप में बंद आरोपियों को लंबे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होगी। मुंबई पुलिस ने यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है, ताकि हिरासत में मौजूद लोगों की जान बचाई जा सके और ऐसे मामलों में कमी लाई जा सके। नई पॉलिसी के अनुसार, अब लॉक-अप में रखे गए आरोपियों को तय यूनिफॉर्म पहननी होगी। इसमें आधी बाजू की मरून टी-शर्ट और काले रंग के शॉर्ट्स शामिल हैं।

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कपड़े खासतौर पर इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति उनका इस्तेमाल फंदा बनाकर आत्महत्या करने के लिए न कर सके। लंबे कपड़े, कॉलर या पैंट के हिस्सों को जोखिम भरा माना गया है। इस कदम के पीछे एक बड़ा कारण पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में 2020 से 2023 के बीच 54 से ज्यादा कस्टोडियल मौतें दर्ज की गईं, जिनमें कई मामलों में आत्महत्या शामिल थी।

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केवल कपड़ों में बदलाव तक ही सीमित नहीं

इन घटनाओं ने पुलिस प्रशासन को सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद यह पाया गया कि आरोपी अक्सर अपने ही कपड़ों का इस्तेमाल आत्महत्या के लिए करते हैं। पुलिस केवल कपड़ों में बदलाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लॉक-अप की बनावट में भी सुधार किए जा रहे हैं। बाथरूम के दरवाजों में बदलाव किया जा रहा है, जैसे ऊपर और नीचे के हिस्से हटाए जा रहे हैं, ताकि कोई व्यक्ति खुद को अंदर बंद करके नुकसान न पहुंचा सके।

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इसके अलावा, हिरासत में लिए गए लोगों की मानसिक स्थिति पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में एक आरोपी की हिरासत में आत्महत्या के बाद यह मुद्दा और गंभीर हो गया था, जिससे इस तरह के सख्त कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। अब पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही आरोपियों को यह सुरक्षित यूनिफॉर्म दी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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