बिजली सप्लाई में दिक्कत; मुंबई मोनोरेल ट्रेन 2 स्टेशन के बीच फंसी, शीशे काटकर निकालने की तैयारी

मुंबई में मंगलवार शाम भारी बारिश के बीच मोनोरेल ट्रेन मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच फंस गई। दमकल विभाग और दूसरी एजेंसियां क्रेन की मदद से बचाव अभियान चला रही हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड ट्रैक पर चलने वाली यह ट्रेन कम से कम एक घंटे से फंसी हुई है। मुंबई मोनोरेल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ट्रेन में बिजली आपूर्ति में मामूली दिक्कत आई थी।

अधिकारियों ने बताया कि मुंबई अग्निशमन विभाग के तीन वाहन घटनास्थल पर तैनात किए गए हैं। यात्रियों को खिड़की के शीशे काटकर निकाला जाएगा। मुंबई में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे महानगर में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बचावकर्मियों ने पहले चार-डिब्बों वाली इस मोनोरेल (जो मायसोर कॉलोनी के पास ऊंचे ट्रैक पर एक मोड़ पर फंसी थी) को दूसरी मोनोरेल की मदद से निकटतम स्टेशन तक खींचने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक जाम होने के कारण यह संभव नहीं हुआ।