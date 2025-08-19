Mumbai Monorail train stuck between two stations due to power supply problem बिजली सप्लाई में दिक्कत; मुंबई मोनोरेल ट्रेन 2 स्टेशन के बीच फंसी, शीशे काटकर निकालने की तैयारी, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Mumbai Monorail train stuck between two stations due to power supply problem

बिजली सप्लाई में दिक्कत; मुंबई मोनोरेल ट्रेन 2 स्टेशन के बीच फंसी, शीशे काटकर निकालने की तैयारी

मुंबई अग्निशमन विभाग के तीन वाहन घटनास्थल पर तैनात किए गए हैं। यात्रियों को खिड़की के शीशे काटकर निकाला जाएगा। मुंबई में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे महानगर में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 08:45 PM
मुंबई में मंगलवार शाम भारी बारिश के बीच मोनोरेल ट्रेन मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच फंस गई। दमकल विभाग और दूसरी एजेंसियां क्रेन की मदद से बचाव अभियान चला रही हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड ट्रैक पर चलने वाली यह ट्रेन कम से कम एक घंटे से फंसी हुई है। मुंबई मोनोरेल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ट्रेन में बिजली आपूर्ति में मामूली दिक्कत आई थी।

अधिकारियों ने बताया कि मुंबई अग्निशमन विभाग के तीन वाहन घटनास्थल पर तैनात किए गए हैं। यात्रियों को खिड़की के शीशे काटकर निकाला जाएगा। मुंबई में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे महानगर में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बचावकर्मियों ने पहले चार-डिब्बों वाली इस मोनोरेल (जो मायसोर कॉलोनी के पास ऊंचे ट्रैक पर एक मोड़ पर फंसी थी) को दूसरी मोनोरेल की मदद से निकटतम स्टेशन तक खींचने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक जाम होने के कारण यह संभव नहीं हुआ।

क्षमता से अधिक भरी थी मोनोरेल

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के संयुक्त आयुक्त आस्तिक पांडे ने कहा, 'मोनोरेल अपनी क्षमता से अधिक भरी हुई थी। मोनोरेल की क्षमता 109 मीट्रिक टन है। मंगलवार को भीड़ के कारण यह ओवरलोड थी। एक मोड़ पर बिजली का यांत्रिक डिस्कनेक्शन हुआ। इसके बाद आपातकालीन ब्रेक लग गया, जिसके कारण रेक काम करना बंद कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। मोनोरेल सर्विस चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच शाम 6:15 बजे से बंद पड़ी थी। कई यात्रियों ने तत्काल सहायता के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम के आपातकालीन नंबर 1916 पर संपर्क किया। अग्निशमन दल ने तीन स्नॉर्कल वाहनों की मदद से तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया।